Скачать
Пятница, 01.11.2019
Гончарук: Я лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме
Гончарук: Я лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме
Посол Франции разъяснит слова Макрона об украинцах
Посол Франции разъяснит слова Макрона об украинцах
Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст
Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст

Белок, который не усваивается организмом: в каких продуктах он содержится

Белок, который не усваивается организмом: в каких продуктах он содержится
21:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Люди становятся все более придирчивыми к своему рациону, считают не только калории, но и содержание полезных свойств в продуктах.

К продуктам с неоднозначной репутацией причисляют лактозу, глютен, глюкозу и жиры. Теперь к этому списку добавили лектины. Что такое лектины и почему они вредны. Лектины – белково-сахарные вещества, подобно глютену обладают "склеивающими" свойствами.

Лектины – что это?

Лектины – это особый вид протеина, который практически не усваивается нашим организмом. Особенностью лектина является то, что он препятствует соединению молекул.

Это свойство делает лектины "липкими" и провоцирует их скопление на стенках кишечника, что в свою очередь ухудшает пищеварение и может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, развитию аутоиммунных заболеваний и стать одной из причин лишнего веса. 

Польза и вред лектина

Негативные воздействия лектина:

  • раздражение и воспаление тканей кишечника;

  • препятствие всасыванию и абсорбции железа;

  • возможность получить аутоиммунные заболевания, аллергические реакций, а также синдром повышенной кишечной проницаемости.

Несмотря на возможные негативные реакции, лектины обладают антиоксидантным действием и несут немало пользы, в частности, обеспечивают защиту иммунитета от воспалительных и раковых заболеваний.

Избыток лектинов действительно может быть вредным, но съесть такое количество пищи с лектинами достаточно сложно. Чтобы уменьшить риски, связанные с потреблением лектина, достаточно правильно приготовить продукты с их содержанием.

К тому же, процент людей, которым действительно может навредить лектин, невелик. Они должны соблюдать диету, назначенную врачом. Самостоятельная смена рациона может привести к серьезным последствиям. 

В каких продуктах содержатся лектины

Источники растительного белка, которые можно найти на любой кухне

Больше всего лектинов содержится в цельных крупах и зернах, бобовых (соя, чечевица, фасоль), орехах и семенах. Богаты этим веществом и морепродукты, молочные продукты, пасленовые (картофель, баклажан, томат, сладкий перец).

Важно понимать, что продукты, содержащие лектины, требуют определенной обработки (воздействия высоких температур, ферментации), которая позволит избавиться от антинутриентов, сохранив при этом важные микроэлементы и витамины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Калории, Вегетарианство, Бобы, Лектины, Веганство, Новый белок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что скрывает ваш Android: "секретные" функции, о которых знает далеко не каждый
02 Маникюр 2019: новинки и инновации осеннего маникюра
03 "5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
04 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
05 Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в ноябре: сколько украинцы будут отдыхать
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
Газ, таможня и водительские права: чего ждать украинцам в ноябре
Чего ждать украинцам в ноябре: главные изменения
Вслед за трейлером появились свежие кадры из сериала &quot;Ведьмак&quot;
Вслед за трейлером появились свежие кадры из сериала "Ведьмак"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь