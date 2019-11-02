Лекарственные травы, которые помогут снять боль в горле

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Она может быть симптомом какой-либо вирусной или бактериальной инфекции, возникнуть из-за курения, в результате аллергии, из-за того, что мы во сне дышали открытым ртом или из-за загрязненного воздуха.

Какова бы ни была причина, вызвавшая боли в горле, необходимо не допустить дальнейшего ухудшения состояния здоровья и избавиться от инфекции. Облегчить состояние помогут натуральные средства.

Тимьян обыкновенный

При потере голоса из настоя травы (1ст.л. сырья на стакан кипятка) делают горячий компресс на горло (поверх мокрой салфетки наложить сухое полотенце для сохранения тепла).