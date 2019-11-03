Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Климпуш-Цинцадзе говорит об "очень опасном изменении акцентов в риторике" относительно РФ
Климпуш-Цинцадзе говорит об "очень опасном изменении акцентов в риторике" относительно РФ
"Украинское дело" Трампа: информатор готов ответить на вопросы республиканцев
"Украинское дело" Трампа: информатор готов ответить на вопросы республиканцев
Динамо в меньшинстве обыграло Львов
Динамо в меньшинстве обыграло Львов
"Захар Беркут" едет в Америку: фильм представят на American Film Market
"Захар Беркут" едет в Америку: фильм представят на American Film Market

Не молоком единым: немолочные продукты с высоким содержанием кальция

Смотрите фото (7)
Не молоком единым: немолочные продукты с высоким содержанием кальция
21:02 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Продукты, содержащие кальций, не должны подвергаться тепловой обработке.

  • 1

    Молоко — не единственный источник кальция. В некоторых продуктах его гораздо больше, а усваивается он лучше. 

    Говорим молоко — подразумеваем кальций. Однако не только молочные продукты являются источником этого важного микроэлемента. В некоторых, совершенно неожиданных, овощах его даже больше. Разнообразив рацион, вы можете легко потреблять необходимые 1000 мг кальция в сутки, но при этом, не выпивая ни одного стакана молока. Кстати, в 100 граммах молока содержится 120 мг кальция, в то время как в твердом сыре его может быть до 500 мг.

  • 2

    Шпинат

    В 100 граммах шпината 140 мг кальция, причем лучше усваивается не свежая зелень, а прошедшая термическую обработку. Лучше всего потушить ее маслом или сметаной, чтобы использовать в качестве полезного гарнира к рыбе. Помимо ценного кальция, шпинат содержит массу других микроэлементов, в том числе, калий и магний, что делает его идеальным продуктом для нормализации давления и укрепления сердечнососудистой системы. 

  • 3

    Брюссельская капуста, брокколи

    В 100 граммах этих овощей содержится 200 мг кальция. Прибавьте к этому мощные антиоксидантные свойства, продлевающие молодость и красоту кожи, и вы точно захотите включить ее в еженедельный рацион. Лучше всего кальций из капусты усваивается, если есть ее в свежем виде. Кстати, в пекинской, цветной этого ценного элемента не намного меньше. Всего одна порция капустного салата по содержанию кальция равна 3 стаканам молока или 150 граммам сыра, а калорий в нем гораздо меньше.

  • 4

    Миндаль

    Орехи вообще богаты микроэлементами, в том числе, кальцием. К тому же, они содержат жир, который помогает ему усваиваться. Но только до определенных пределов, так как переизбыток жира ведет к обратному процессу. В этом плане миндаль имеет идеальное соотношение и все 250 мг кальция из 100 граммов орехов будут усвоены вашим организмом. А чтобы легче снять кожицу со свежего ореха, опустите его на полчаса в теплую воду.

  • 5

    Пшеничные отруби

    В 100 граммах отрубей аж 900 мг кальция. То есть, вам достаточно съесть порцию этого продукта, чтобы полностью покрыть суточную норму микроэлемента. Отруби можно добавлять в утреннюю овсянку, кефир, салат, при выпекании хлеба, блинов. Кстати, в пшеничной муке почти нет кальция, поэтому не пытайтесь заменить отруби продуктом более тонкого помола. 

  • 6

    Кунжут

    100 грамм семян сезама — это 1 грамм кальция! Щедро добавляйте их к любым блюдам, от салатов до десертов, а так же употребляйте в виде тхины — кунжутной пасты. Надоели семена? Пейте кунжутное масло, которого нужно около 35 мл в день, так как все полезные свойства целого продукта в нем находятся в концентрированном виде.

Такое ли полезное, как думаем: когда молоко вредит здоровью

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Молоко, Кальций, Немолочные продукты, Содержит кальций.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
02 Маникюр 2019: лучшие идеи дизайна ногтей в стиле геометрия (Фото)
03 Рецепт дня: закусочный торт "Морской Наполеон"
04 Незаменимый аксессуар в холодную пору: стильные идеи, как носить шарф (Фото)
05 СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Разминирование у Золотого: сколько это продлится
Разминирование у Золотого: сколько это продлится
День в ООС: ранен украинский военнослужащий
День в ООС: ранен украинский военнослужащий
Исследователи изучили свойства и структуру совершенно нового полупроводника
Исследователи изучили свойства и структуру совершенно нового полупроводника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь