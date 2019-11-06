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При каких условиях овсянка может быть опасной для здоровья

При каких условиях овсянка может быть опасной для здоровья
17:58 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Овсяная каша – древнее блюдо, которое в почете у многих стран и народов.

Овсянка – продукт-фаворит среди диетологов, который они рекомендуют всем, кто заботится о своем здоровье и рационе.

Но в ходе недавних исследований были получены неутешительные результаты, специалисты выяснили, что из-за овсянки можно заработать лишние килограммы.

Еще с детства нам известно, что овсянка – очень ценный и полезный продукт. Нас кормили ею в садах, школах, а во взрослой жизни диетологи и фитнес-тренеры поют ей дифирамбы, и тут вдруг – овсянка, оказывается, несет опасность для красивой фигуры.

Группа ученых-диетологов из США выяснила, что действительно полезной овсяная каша может быть, только если употреблять и готовить ее правильно.

Три секрета, чтобы овсянка несла пользу, а не вред.

Секрет №1

Овсянку следует употреблять только на завтрак, в количестве не более четырех столовых ложек за один прием. В первую очередь каша богата углеводами, а их большое количество способствует появлению лишних килограммов и жировых отложений. Поэтому, если вы стремитесь к красивой фигуре и хотите быстро похудеть, не забывайте это важное правило!

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Секрет №2

Овсяная каша полезна только в том случае, если вы не добавили в нее значительную порцию масла, несколько ложек сахара, шоколад, мед и прочие лакомства. Если классическая постная каша превратилась во что-то типа мюсли, то обо всех ее ценных качествах можно забыть, при этом лишний вес и объем в области талии вас долго ждать не заставит. Хотите похудеть – употребляйте постную овсянку!

Секрет №3

Прежде чем переходить на овсянку и употреблять эту кашу каждое утро, посоветуйтесь с лечащим врачом. При определенных заболеваниях желудочно-кишечной сферы овсяная крупа, скорее враг, чем друг. Ну а если каша из детства вам разрешена и вы употребляете ее правильно, то можете быть спокойны. Красивая фигура, а также профилактика гипертонии и диабета вам обеспечены!

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Здоровье, Здоровое питание, Овсянка, Польза овсянки, Советы медиков.
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