Продукты, которые способны испортить настроение

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Диетологи во всем мире уже давно советуют – если Вы хотите избавиться от гнева и улучшить свое настроение, то стоит поесть.

Еда в целом стимулирует выработку эндорфинов, гормонов счастья.

Некоторые являются для нас нейтральными, в то время как другие способны поднимать настроение лишь на короткий промежуток времени, после которого человек рискует погрузиться в еще худшее состояние, чем у него было раньше. Американские ученые решили составить список из семи продуктов, способных испортить человеку настроение.

Чипсы

Они содержат ряд крайне вредных кислот и канцероген акриламид. Эти вещества оказывают на наш организм крайне негативное воздействие – они блокируют эндорфины. Мозгу человека необходим их постоянный приток, и как только он нарушается, по каким бы то ни было причинам, спад настроения является гарантированным.