Что такое депрессия на самом деле: разрушаем популярные мифы

Новости шоу бизнеса:Рассказываем, что это за болезнь, и почему это не тема для шуток.

Большинство людей игнорируют симптомы депрессии у окружающих.

Депрессия – это не болезнь, а просто "плохое настроение"

Многие считают, что депрессия – это просто "плохое настроение", или неприятная особенность характера.

На самом деле "настоящая" депрессия – это комплекс нарушений в работе головного мозга, который влечет серьезные расстройства психического здоровья. При этом в нервной системе нарушается баланс некоторых химических веществ.

Причины депрессии разные, факторы риска – генетические особенности, сильные стрессы, другие болезни, прием некоторых лекарств.

Не всякое плохое настроение можно называть депрессией в клиническом смысле. Каждому свойственно время от времени расстраиваться и грустить. Но если человек подавлен и не испытывает ни к чему интереса большую часть дня в течение двух недель или больше – это уже повод заподозрить "настоящую", клиническую депрессию.

Депрессия – это то же самое, что печаль

Часто истинного смысла слова "депрессия" не понимают, отождествляют его с состоянием печали, тревожности и напряженности.

На самом деле депрессию чаще всего сопровождают внутренняя пустота и отсутствие эмоций. Да, зачастую она сочетается с повышенной тревожностью, но это два разных состояния.

Есть разные формы депрессии: большое депрессивное расстройство (клиническая депрессия); малая депрессия, дистимия (состояние, при котором человек находится в плохом настроении дольше двух лет); атипичная депрессия (когда плохое настроение сочетается с другими, необычными, симптомами) и другие. У каждого свой набор симптомов.

Депрессия – не всегда только печаль. Например, при биполярном расстройстве эмоции раскачиваются как маятник. В маниакальную фазу настроение приподнятое, человек радуется жизни, постоянно хочет быть в центре внимания и становится душой любой компании. Многих тянет писать стихи, петь, рисовать картины, делать что-то еще. Затем наступает депрессивная фаза – больной скатывается в апатию.

Депрессия проходит сама по себе

Да, известны случаи, когда люди выходят из состояния депрессии самостоятельно. Но большинству пациентов нужно лечение. Медикаментозные препараты помогают вернуться к полноценной жизни. Без лечения депрессивное состояние может длиться месяцами и годами. Например, при дистимии оно сохраняется от двух лет и дольше.

Депрессия может приводить к серьезным осложнениям. Пациенты часто набирают лишний вес, начинают принимать алкоголь и психотропные вещества. Разрушаются отношения с родными, коллегами, человек становится замкнутым, избегает общества. Некоторые пациенты пытаются совершить суицид. Именно поэтому депрессия опасна для жизни.

Если у человека депрессия, это просто слабый характер

Человека нельзя осуждать за то, что у него возникла депрессия, в этом нет его вины. Аналогично зависимый от алкоголя не виноват в том, что у него патологическая тяга к спиртному, это болезнь, а не результат "плохого воспитания", "испорченного характера" или "природной лени".

Все дело – в нарушении биохимических процессов в головном мозге. Депрессия у людей с "большой силой воли" протекает так же, как у "слабохарактерных". И тем и другим нужна медицинская помощь.

Депрессия возникает, когда в жизни что-то не так

Когда ситуация складывается не лучшим образом, никто не станет смеяться и хлопать в ладоши. Естественные реакции любого человека: тревога, гнев.

Плохие события могут запустить развитие депрессии. Это так называемая экзогенная депрессия, которая может случиться с каждым при потере близкого человека, разводе, финансовых проблемах и других жизненных трудностях. Но зачастую депрессия возникает без каких-либо причин, даже если в жизни все хорошо — это эндогенная депрессия. Этот вид депрессии встречается у части людей, которые предрасположены к ней с рождения. Не стоит говорить таким людям "у тебя же все хорошо, возьми себя в руки" — лучше посоветовать обратиться к специалисту.

Кроме жизненных неурядиц, спусковыми крючками для депрессии могут стать и другие факторы: алкоголь, некоторые лекарства, беременность и рождение ребенка, гормональный дисбаланс, особенности старения.

Депрессией в основном болеют женщины

Среди мужчин депрессия встречается тоже довольно часто. Но они считают себя сильным полом и стараются ни с кем не обсуждать эту проблему. Это чревато серьезными последствиями, недаром в народе говорят, что "носить в себе и никому не рассказывать – плохо".

Одно из возможных следствий депрессии – склонность к самоубийству. Согласно статистике, попытки суицида чаще совершают женщины, но по количеству успешных самоубийств лидируют мужчины.

У детей депрессии не бывает

Депрессия может развиться практически в любом возрасте. Согласно американской статистике, 1 из 40 детей болеет депрессией.

В возрасте до 10 лет она чаще случается у мальчиков, в подростковом периоде в группе повышенного риска – девочки. Те или иные симптомы депрессии хотя бы раз возникают у 10–15% детей. Детская депрессия бывает очень тяжелой, вплоть до того, что ребенок пытается совершить самоубийство. В возрасте 10–24 года суицид является одной из самых распространенных причин смерти.

Справиться с депрессией помогут только антидепрессанты

Да, антидепрессанты — главный метод лечения депрессии, эти препараты нормализуют биохимические процессы в головном мозге. Но многим пациентам одних антидепрессантов недостаточно. Поэтому лечение депрессии также предполагает психотерапию.

Есть несколько разных групп антидепрессантов. Важно подобрать препарат, который подойдет для конкретного человека, поможет справиться с симптомами.

На антидепрессантах придется "сидеть" всю жизнь

Совсем не обязательно. Во многом это зависит от тяжести депрессии. Многим пациентам помогает психотерапия – они учатся контролировать свое состояние и в будущем могут обходиться без лекарств, жить полноценно.

Иногда антидепрессанты приходится принимать в течение очень длительного времени – если нет лучших альтернатив.

Антидепрессанты изменят личность

Можно ли назвать жизнь "на антидепрессантах" ненастоящей, неполноценной? Не будет ли это совсем другой человек? Ответ на оба вопроса отрицательный.

Антидепрессанты действуют на конкретные биохимические процессы. Они не изменяют другие процессы в головном мозге, не затрагивают другие части личности.

Устраняется только "баг". Если лекарство назначено правильно, человек становится таким же, как до болезни, чувствует себя как прежде.

Если вы понимаете, что плохое настроение не уходит слишком долго и начинает мешать повседневной жизни, работе, лучше обратиться к врачу. Отдых, прогулки и вера в силу позитивного мышления не всегда помогают выздороветь. Иногда нужно просто вовремя начать лечение.