Легко распознать: основные симптомы рака легких

Новости шоу бизнеса:Врач-онколог назвала симптомы, которые могут сигналить о раке легкого.

Кашель, который не лечится лекарствами, а также головокружение и слабость могут быть симптомами, указывающими на развитие рака легкого.

Об этом рассказала заместитель главного врача по химиотерапии в Дина Сакаева.

Медики не устают повторять, что раковые заболевания эффективнее всего лечить на ранней стадии. Проблема в том, что начало развития онкозаболеваний, как правило, не дает ярких и выраженных симптомов, которые бы позволяли заподозрить и выявить недуг. Обратить внимание на болезнь можно только заметив проявления, способные казаться несущественными, - но в то же время несвойственные обычному состоянию организма. Для этого нужно хорошо знать свое тело и его физиологию, замечать даже несущественные изменения в самочувствии.

Врач-онколог Дина Сакаева в разговоре с журналистами рассказала о вероятных симптомах рака легкого - одного из самых смертоносных видов онкозаболеваний.

"Чаще всего это длительный кашель, который не лечится лекарствами, одышка, кровохарканье, слабость и постоянно поднимающаяся температура. В этом случае нужно срочно пройти медицинское обследование на патологию легких или бронхов", - рассказала врач.

Помимо этого онколог посоветовала обращать внимание на головокружение и сильную головную боль. Рак зачастую начинает давать метастазы, которые в том числе могут достигать головного мозга, вызывая советующие симптомы.

Впрочем, заметила врач-онколог, существует и бессимптомное развитие рака легкого, когда опухоль не затрагивает бронхи. Такое новообразование долгое время может не проявляться никакими симптомами, врачи обнаруживают его только во время обследования. Вот почему важно регулярно проходить медосмотры, подчеркнула специалист.