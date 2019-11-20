Ученые отвергли необходимость ежедневного душа

Новости шоу бизнеса:Ученые призывают быть умеренными в гигиене.

Ежедневный прием душа ослабляет иммунную систему человека и делает организм более уязвимым. Об этом сообщиля специалисты из Университета Юты в США. Ученые установили, что душ при всей гигиенической пользе разрушает иммунитет человека.

Слишком частая очистка тела признана разрушительной для микробиома – скопления живущих на поверхности кожи микроорганизмов, которые формируют своеобразную экосистему, закаляют иммунитет и препятствуют инвазиям болезнетворных бактерий и вирусов.

Хорошим примером негативных свойств гигиены является микробиом людей из племени яномамо, которое живет в джунглях Южной Америки.

Не обремененные гигиеническими привычками, они обладают гораздо большим скоплением полезных микроорганизмов на поверхности тела, чем большинство людей. При этом специалисты не призывают к полному отказу от душа, рекомендуя просто быть умеренными в гигиене.