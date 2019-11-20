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Медики назвали уникальные свойства груши, о которых мало кто знает

Медики назвали уникальные свойства груши, о которых мало кто знает
03:46 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Ученые доказали, что груша является хорошим средством для поднятия настроения.

Ароматная груша является королевой среди фруктов, поэтому ее регулярно стоит включать в свой рацион питания. Эксперты поделились некоторыми фактами о полезных свойствах этих плодов, которые большинство могли не знать раньше.

Ученые доказали, что груша является хорошим средством для поднятия настроения. Она обладает тонизирующим эффектом, который повышает жизнеспособность организма, снимая нервное напряжение и усталость. Поэтому, если вы загрустили – съешьте 1-2 груши и будете снова в форме.

Этот фрукт содержит в себе много питательных веществ, среди которых кальций, клетчатка, железо, калий, а также витамины А, С, Е и группы В. Благодаря им груша способна нормализовать процесс пищеварения, а отвар из веток грушевого дерева и вовсе лечит от расстройств кишечно-желудочного тракта.

Помимо этого, ароматные плоды способны помочь людям, страдающим аритмией (нарушение сердечного ритма): они успокаивают нервную систему и способствуют улучшению самочувствия. Если у вас наблюдаются проблемы с сердцем, включайте грушу в свой рацион почаще.

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К списку полезных свойств фрукта включают также снижение температуры. Свежевыжатый сок груши помогает снять симптомы лихорадки, поэтому особенно рекомендуется детям, которые отказываются принимать невкусные лекарства. Груши очень полезны при проблемах с почками, их сок воздействует на организм как легкое мочегонное средство, поэтому отлично очищает органы от токсинов и шлаков.

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