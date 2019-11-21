Простые советы, помогающие избавиться от неприятного запаха изо рта

Новости шоу бизнеса:Такая деликатная проблема, как запах изо рта, не может не волновать. Почему он возникает и как от него избавиться?

Если вы здоровы, то возможные причины запаха изо рта — недостаточная гигиена рта, специфическая еда, недостаточное количество жидкости, голод.

При сахарном диабете запах ацетона изо рта может быть вызван резкой гипокликемий. При таком запахе изо рта причина кроется в нарушении обмена глюкозы, и запах исходит из легких.

Неприятный запах изо рта у ребенка – это обычно запах ацетона. Он появляется также при недостатке глюкозы в крови, то есть когда ребенок голоден. Запасов гликогена у не очень упитанных детей практически нет, потому запах появляется при окислении немногочисленных жиров. В результате образуются альдегиды и кетоны, которые обобщенно называют ацетоном.

По этой же причине неприятно пахнуть изо рта может у очень худых людей, которые вовремя не поели.

Резкое снижение иммунитета может привести к неконтролируемому размножению бактерий во рту, что также вызывает неприятный запах.

Как избавиться от запаха изо рта

Первое, что вы должны сделать, когда заметили проблемы с запахом изо рта – обратиться к врачу. Для начала к стоматологу, и если проблем с зубами и деснами у вас нет – то отправиться к терапевту.

Лечение основного заболевания поможет избавиться от запаха изо рта. А пока жуйте тмин или укроп, чтобы заглушить запах и освежить дыхание. Также неплохо помогают освежающие леденцы, конфетки и жвачки. Но долго и регулярно такими средствами пользоваться нельзя, иначе может развиться хронический гастрит.

Если вы здоровы, то просто проявите больше заботы о себе. Ешьте вовремя, и всегда носите с собой удобный перекус, чтобы быстро утолить голод в любой обстановке. Обязательно обедайте на работе или на учебе.

Также не забывайте о бутылочке с водой. Пару глотков воды каждый час поможет освежить дыхание: вы просто будете смывать лишние бактерии со слизистых рта и глотки. В норме с этим справляется слюна, но иногда ее бывает недостаточно. Чтобы избавиться от запаха изо рта на пару часов, достаточно выпить чашку несладкого чая с лимоном.

Если вы носите зубной протез, то пользуйтесь специальными средствами для его очистки, а также ополаскивателем для рта.

Опасный симптом – если изо рта слышен запах каловых масс. Это может быть признаком опухоли кишечника.