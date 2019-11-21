ТОП 3 простых способа ускорения обмена веществ

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Если вы хотите оставаться стройными без диет, отложите в сторону ваш любимый шоколад и подумайте над тем, как изменить привычный образ жизни и активизировать обмен веществ.

Как ускорить метаболизм и похудеть

Ешьте правильно

Не пропускайте завтрак! Обязательно следите за тем, чтобы получить достаточное количество белка. Оптимальное количество – 35 граммов. Попробуйте натуральный йогурт (18 г белка в порции), тост с запеченной грудкой индейки (14 г) и грецкие орехи (4 г белка содержится в 7-8 орехах среднего размера).

Пейте достаточно воды — не меньше 2 литров в сутки. Если жидкости не хватает, организм перерабатывает меньше калорий.

Считайте калории. Каждые десять лет скорость обмена веществ у женщин снижается на 2-3 %, а это значит, что с возрастом ваша потребность в калориях сокращается. В 25 лет для поддержания веса женщине необходимо от 2000 до 2200 калорий. В 35 это количество снижается до 2000, а после 50-ти – до 1800. Именно столько калорий вам необходимо, чтобы не поправляться. Разумеется, если вы хотите похудеть, количество калорий придется сократить — в идеале на 500 ккал в день. Имейте в виду, что слишком сильно сокращать калорийность нельзя. Как ни абсурдно это звучит, строгая диета может замедлить обмен веществ на 20%. Когда калорий слишком мало, организм переходит на «экстренный» режим, пытаясь выжить в стрессовой ситуации и сделать как можно больше запасов на будущее.

Пересмотрите режим питания. Многие уверены, что дробное питание активизирует метаболизм, но на самом деле универсального рецепта для всех женщин не существует! Для кого-то дробное питание (5-6 раз в день, небольшими порциями) действительно оказывается эффективным. Но есть и те, кто не может здраво оценить размер порции и при таком подходе съедает слишком много. В этом случае каким бы активным ни был ваш метаболизм, вы все равно наберете вес. Для кого-то, наоборот, трехразовое питание оказывается не по силам: перерывы между приемами пищи слишком большие, и голод становится таким сильным, что заставляет переедать.

Попробуйте поэкспериментировать, чтобы найти оптимальный режим. Следите за чувством голода в течение дня, ведите дневник питания. Заносите в него все блюда и напитки – обязательно до того, как отправите все это в рот. Это позволит вам адекватно оценить объем поглощаемых калорий и выстроить план питания на будущее.

Следите за уровнем белков. Помните о том, что вам необходимо наращивать мышечную массу. Мышцы – это своего рода электростанции организма. За день для поддержания активности одного килограмма мышц необходимо 12 ккал, а килограмм жира потребляет всего 4 калории. Женщине нужно получать с едой 1.2 г белка на каждый килограмм веса. Например, при весе в 72 кг вам необходимо 86 г белка ежедневно. Отварное яйцо на завтрак (6 г), салат с тунцом на обед (16 г), 100 г нежирного творога на полдник (12 г), 150 г запеченного куриного филе на ужин (52 г).

Добавьте перца. Острые приправы – перец чили, чеснок, куркума (в умеренных количествах, разумеется) — это специи, ускоряющие метаболизм. Добавляйте в еду натуральные приправы, и вы не только ускорите метаболизм и обмен веществ, но и сделаете блюда более вкусными.