Способы сделать кофе вкуснее и полезнее для здоровья

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Классическая добавка для кофе – это молоко. Но есть еще несколько продуктов, которые гораздо улучшают вкусовые свойства этого напитка, а также усиливают аромат.

Итак, что же добавить в кофе для улучшения вкуса и аромата:

Специи

Специи мы обычно добавляем к приготовлению блюд, но не напитков. Максимум к кофе можно добавить корицу, но это далеко не все. С кофе хорошо сочетается мускатный орех, лаванда и кардамон. Но вы можете экспериментировать: просто вмешайте 1/4 чайной ложки выбранной вами специи в молотый кофе и сварите напиток.