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Витамин С: вся правда от мифов до реальных советов

Витамин С: вся правда от мифов до реальных советов
08:43 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Особенно важно употреблять этот антиоксидант людям с пониженным иммунитетом, а также тем, кто работает или проживает в достаточно тяжелых условиях.

Витамин С являются мощнейшим антиоксидантом, который не только предотвращает самые серьезные проявления процессов старения, но и облегчает в несколько раз течение гриппа и простуды.

При недостатке такого витамина в организме, происходят сбои, которые могут, в свою очередь, привести к серьезным изменениям во внешности. 

Дефицит витамина С на той или иной стадии о может обнаружиться у любого человека, чаще всего это случается в межсезонные периоды, так как в это время, организм получает минимальное количество каких-либо полезных элементов.

Кстати, медики делят нехватку аскорбиновой кислоты на две разновидности: острую и выраженную. При остром дефиците витамина С наблюдаются следующие симптомы:

  • проблемы с сердцем;
  • выпадение зубов;
  • сбои в работе ЖКТ;
  • гипотония.

При нехватке аскорбиновой кислоты в выраженной форме могут наблюдаться несколько другие симптомы:

  • сильная кровоточивость десен;
  • ломота и утомляемость;
  • сухость кожных покровов;
  • слабость и апатия;
  • боли в мышцах.

В то же время, те люди, которые получают в необходимом количестве витамин С, отмечают улучшение состояния кожных покровов, выравнивание цвета лица. Помимо этого заметно улучшается настроение, повышается сопротивляемость организма всевозможным болезням и вирусам.

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Здоровье, Витамины, Витамин С, Советы медиков, Польза витамина С.
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