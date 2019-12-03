Витамин С: вся правда от мифов до реальных советов

Новости шоу бизнеса:Особенно важно употреблять этот антиоксидант людям с пониженным иммунитетом, а также тем, кто работает или проживает в достаточно тяжелых условиях.

Витамин С являются мощнейшим антиоксидантом, который не только предотвращает самые серьезные проявления процессов старения, но и облегчает в несколько раз течение гриппа и простуды.

При недостатке такого витамина в организме, происходят сбои, которые могут, в свою очередь, привести к серьезным изменениям во внешности.

Дефицит витамина С на той или иной стадии о может обнаружиться у любого человека, чаще всего это случается в межсезонные периоды, так как в это время, организм получает минимальное количество каких-либо полезных элементов.

Кстати, медики делят нехватку аскорбиновой кислоты на две разновидности: острую и выраженную. При остром дефиците витамина С наблюдаются следующие симптомы:

проблемы с сердцем;

выпадение зубов;

сбои в работе ЖКТ;

гипотония.

При нехватке аскорбиновой кислоты в выраженной форме могут наблюдаться несколько другие симптомы:

сильная кровоточивость десен;

ломота и утомляемость;

сухость кожных покровов;

слабость и апатия;

боли в мышцах.

В то же время, те люди, которые получают в необходимом количестве витамин С, отмечают улучшение состояния кожных покровов, выравнивание цвета лица. Помимо этого заметно улучшается настроение, повышается сопротивляемость организма всевозможным болезням и вирусам.