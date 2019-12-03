Витамин С: вся правда от мифов до реальных советов

Витамин С являются мощнейшим антиоксидантом, который не только предотвращает самые серьезные проявления процессов старения, но и облегчает в несколько раз течение гриппа и простуды.
При недостатке такого витамина в организме, происходят сбои, которые могут, в свою очередь, привести к серьезным изменениям во внешности.
Дефицит витамина С на той или иной стадии о может обнаружиться у любого человека, чаще всего это случается в межсезонные периоды, так как в это время, организм получает минимальное количество каких-либо полезных элементов.
Кстати, медики делят нехватку аскорбиновой кислоты на две разновидности: острую и выраженную. При остром дефиците витамина С наблюдаются следующие симптомы:
При нехватке аскорбиновой кислоты в выраженной форме могут наблюдаться несколько другие симптомы:
В то же время, те люди, которые получают в необходимом количестве витамин С, отмечают улучшение состояния кожных покровов, выравнивание цвета лица. Помимо этого заметно улучшается настроение, повышается сопротивляемость организма всевозможным болезням и вирусам.