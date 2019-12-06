Еда для щитовидки: список самых полезных продуктов

1

Если вовремя не начать лечение, болезнь начнет прогрессировать и может привести к фатальному исходу.

Щитовидная железа ответственна за выделение гормонов, которые контролируют огромное количество функций организма. Она играет важную роль в регулировании настроения, веса, фертильности и так далее. Таким образом, когда щитовидная железа не работает, может возникнуть ряд нежелательных побочных эффектов.

Чтобы сохранить ее здоровой, вы можете добавлять в свой рацион продукты, богатые на йод и антиоксиданты, что придаст щитовидной железе новых жизненных сил.

Щитовидная железа: самые полезные продукты:

Морская капуста

Богата йодом, при помощи которого щитовидная железа должна нормально работать. Не переусердствуйте — одна порция салата из морской капусты в неделю достаточная доза.