Гастрит: основные симптомы и причины возникновения

Новости шоу бизнеса:Болезнь, при которой образуется воспаление оболочек желудка, может существенно испортить вашу жизнь.

По статистике, почти половина украинцев страдает различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Гастрит — это заболевание, при котором образуется воспаление оболочек желудка. Гастрит бывает острым или хроническим, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

Если когда-нибудь у вас было пищевое отравление, то можно сказать что это был острый гастрит инфекционной природы. Около 80% людей хотя бы раз в жизни испытывают эпизодическое проявление гастрита. Гастрит неизлечим, поэтому те, кто с ним уже столкнулся, должны всю жизнь следить за своим рационом питания.

Гастрит – хроническое заболевание

Хронический гастрит связан с длительным воспалением, которое может длиться годами. Если его не лечить, то в защитной оболочке могут появиться трещины (эрозии или даже язвы). В свою очередь это может привести к кровотечению, анемии и даже раку желудка.

Причины гастрита

Часто гастрит вызывает микроорганизм Helicobacter pylori (H. pylori), который после того, как оказывается в слизистой желудка, вызывает развитие воспалительного инфильтрата (скопление в тканях лимфы и таких компонентов крови, как нейтрофилы).

Однако есть еще другие факторы, при которых возникает гастрит: злоупотребление газированными и алкогольными напитками, курение, употребление лекарств (в частности, антибиотиков), попадания желчи в желудок, злоупотребление жирной, жареной и горячей пищей, сладостями.

Также гастрит может образоваться из-за стресса, диеты, ослабленный иммунитет и генетическую предрасположенность к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Факторы риска

употребление алкоголя;

регулярное применение нестероидных противовоспалительных средств (аспирин, ибупрофен и т. д);

возраст: с годами защитная оболочка истончается;

курение;

стресс;

симптомы гастрита.

Ощущение распирания, тяжести в верхней части живота, сразу или через 40 минут после еды. В случае эрозивного гастрита могут быть признаки кровотечения – черный стул, напоминающий смолу, а также рвота кровью или массами, напоминающими кофейную гущу.

Гастрит – симптомы

ощущение тяжести или дискомфорта в животе;

снижение и ухудшение аппетита;

тошнота и вздутие;

рвота;

снижение работоспособности;

боль в области желудка;

отрыжка и неприятный привкус во рту;

изжога;

диарея.

Если вы заметили, что у вас есть определенные симптомы – необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы заболевание не обострилось.