Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем

Новости шоу бизнеса:Многие из нас знают, как пища является полезной, а какая нет. Однако далеко не всем известно о полезных и вредных сочетаниях продуктов.

Чай с лимоном полезен только в случае, если добавлять лимон в остывший чай.

Все мы любим чай, но есть продукты, которые нельзя с ним употреблять. Например, такая известная "пара" как чай с сахаром не очень полезна. Некоторые ученые считают, что у человека развивается онкология в случае употребления чая и сахара.

Молоко в чае снижает количество природных антиоксидантов, которые в нем есть. Эти катехины борются с онкологией, диабетом. Чай с лимоном полезен только в случае, если добавлять лимон в остывший чай, так как витамин С разрушается при высоких температурах.

По чаю с медом отдельная история, так как мед при сорока градусах теряет свои полезные свойства. А вот при температуре 60 градусов мед превращается в канцироген, вызывающий рак.