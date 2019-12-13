Скачать
Пятница, 13.12.2019
Итоги дня 12 декабря: Дело об убийстве Шеремета и День Сухопутных войск
Итоги дня 12 декабря: Дело об убийстве Шеремета и День Сухопутных войск
Зеленский о бедности: Субсидии сокращать не будем, а повысим зарплаты
Зеленский о бедности: Субсидии сокращать не будем, а повысим зарплаты
Невероятные промахи Беседина - в обзоре матча Динамо - Лугано (Видео)
Невероятные промахи Беседина - в обзоре матча Динамо - Лугано (Видео)
13 декабря - приметы и обряды в День Андрея Первозванного
13 декабря - приметы и обряды в День Андрея Первозванного

Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем

Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем
08:16 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие из нас знают, как пища является полезной, а какая нет. Однако далеко не всем известно о полезных и вредных сочетаниях продуктов.

Чай с лимоном полезен только в случае, если добавлять лимон в остывший чай.

Все мы любим чай, но есть продукты, которые нельзя с ним употреблять. Например, такая известная "пара" как чай с сахаром не очень полезна. Некоторые ученые считают, что у человека развивается онкология в случае употребления чая и сахара.

Молоко в чае снижает количество природных антиоксидантов, которые в нем есть. Эти катехины борются с онкологией, диабетом. Чай с лимоном полезен только в случае, если добавлять лимон в остывший чай, так как витамин С разрушается при высоких температурах.

Невероятно полезен: чем так хорош чай с бергамотом

По чаю с медом отдельная история, так как мед при сорока градусах теряет свои полезные свойства. А вот при температуре 60 градусов мед превращается в канцироген, вызывающий рак.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Продукты питания, Напитки, Чай, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
02 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
03 День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
04 Разумков о создании "народной милиции": Это должен быть комплекс законопроектов
05 Зеленский о повышении пенсий: Мы придумали очень интересную стратегию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сутки на Донбассе: 8 вражеских обстрелов, бойцы ВСУ не пострадали
Боевики на Донбассе восемь раз обстреляли украинских военных
Зима отменяется: в Украине будет тепло, сыро и туманно
Зима отменяется: в Украине будет тепло, сыро и туманно
Выборы в Британии: Борис Джонсон переизбран членом парламента
Борис Джонсон переизбран членом парламента
Для полетов в космос придется впадать в спячку
Для полетов в космос придется впадать в спячку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь