Полезные секреты питания: как избежать проблем, активирующих набор веса

1 Принимайте витамин D Замечательный витамин D, согласно ученым, благотворно влияет на контроль веса. Часть этого витамина мы получаем благодаря солнечным лучам – под их воздействием витамин синтезируется самим организмом. Однако некоторые типы, например, витамин D2, можно получить только с пищей или с витаминными добавками. Так что наслаждайтесь солнечными ваннами (в умеренных дозах) и ешьте рыбу, молочные продукты и яичные желтки.

2 Пейте кофе Врачи подтверждают, что кофеин способствует более быстрому сжиганию калорий, а потому является отличным способом похудеть без жесткой диеты. Однако следует учесть некоторые факторы. Для похудения следует пить исключительно черный кофе без сахара и молока. Максимальное количество для здорового человека – 3 чашечки в сутки. Не пейте кофе на ночь.

3 Завтракайте Завтрак – это одна из привычек стройных людей. Отказ от завтрака приводит к усилению аппетита и накоплению жировых отложений. Дайте телу понять, что вы не голодны, чтобы оно начало расход энергии. Хорошим решением для завтрака станут вареные яйца, овощи и фрукты.

4 Ешьте мало, но часто Диетолог Крисси Веллингтон заявляет, что наши тела больше расходуют энергию, когда мы едим мало и часто, чем когда едим много и редко. Питайтесь небольшими порциями каждые пару часов.

5 Сбалансируйте питание Помните о том, что питание должно быть уравновешенным. Добавляйте в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. Выбирайте здоровую и сытную еду, приглушающую голод. Не стоит забывать о важности БЖУ, неприменно употребляйте белки, жиры и углеводы, не лишайте себя полезных элементов.

6 Избегайте ночных перекусов Это общеизвестное правило многие игнорируют, а потом начинаются жалобы на лишний вес. Последний прием пищи должен проходить за 3-4 часа до сна. Ночные перекусы вредят метаболизму и способствуют ожирению.

7 Не ешьте в машине Длинные очереди в «Мак-драйв» вызывают грусть. Мало того, что люди сидят в машине, мало того, что они едят (без полезной прогулки после трапезы), так еще и едят они вредный фастфуд! Откажитесь от привычки перекусывать в автомобиле.

8 Замените сахарозу фруктозой Сахар – источник энергии, однако его переизбыток приводит к ожирению. Вовсе необязательно полностью от него отказываться, достаточно поменьше класть сахара в еду и напитки. А еще лучше заменить вредную сахарозу (содержащуюся в сахаре) на полезную фруктозу. Как легко понять по названию, она содержится во фруктах.

9 Готовьте дома Когда график забит делами, мы отлыниваем от готовки дома, ведь куда проще заказать еду. Однако домашняя еда всегда полезнее, в ней проще отследить количество килокалорий. А еще сам процесс приготовления еды ускоряет похудение.