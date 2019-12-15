Полезные секреты питания: как избежать проблем, активирующих набор веса

Принимайте витамин D
Замечательный витамин D, согласно ученым, благотворно влияет на контроль веса. Часть этого витамина мы получаем благодаря солнечным лучам – под их воздействием витамин синтезируется самим организмом. Однако некоторые типы, например, витамин D2, можно получить только с пищей или с витаминными добавками. Так что наслаждайтесь солнечными ваннами (в умеренных дозах) и ешьте рыбу, молочные продукты и яичные желтки.
Пейте кофе
Врачи подтверждают, что кофеин способствует более быстрому сжиганию калорий, а потому является отличным способом похудеть без жесткой диеты. Однако следует учесть некоторые факторы. Для похудения следует пить исключительно черный кофе без сахара и молока. Максимальное количество для здорового человека – 3 чашечки в сутки. Не пейте кофе на ночь.
Завтракайте
Завтрак – это одна из привычек стройных людей. Отказ от завтрака приводит к усилению аппетита и накоплению жировых отложений. Дайте телу понять, что вы не голодны, чтобы оно начало расход энергии. Хорошим решением для завтрака станут вареные яйца, овощи и фрукты.
Ешьте мало, но часто
Диетолог Крисси Веллингтон заявляет, что наши тела больше расходуют энергию, когда мы едим мало и часто, чем когда едим много и редко. Питайтесь небольшими порциями каждые пару часов.
Сбалансируйте питание
Помните о том, что питание должно быть уравновешенным. Добавляйте в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. Выбирайте здоровую и сытную еду, приглушающую голод. Не стоит забывать о важности БЖУ, неприменно употребляйте белки, жиры и углеводы, не лишайте себя полезных элементов.
Избегайте ночных перекусов
Это общеизвестное правило многие игнорируют, а потом начинаются жалобы на лишний вес. Последний прием пищи должен проходить за 3-4 часа до сна. Ночные перекусы вредят метаболизму и способствуют ожирению.
Не ешьте в машине
Длинные очереди в «Мак-драйв» вызывают грусть. Мало того, что люди сидят в машине, мало того, что они едят (без полезной прогулки после трапезы), так еще и едят они вредный фастфуд! Откажитесь от привычки перекусывать в автомобиле.
Замените сахарозу фруктозой
Сахар – источник энергии, однако его переизбыток приводит к ожирению. Вовсе необязательно полностью от него отказываться, достаточно поменьше класть сахара в еду и напитки. А еще лучше заменить вредную сахарозу (содержащуюся в сахаре) на полезную фруктозу. Как легко понять по названию, она содержится во фруктах.
Готовьте дома
Когда график забит делами, мы отлыниваем от готовки дома, ведь куда проще заказать еду. Однако домашняя еда всегда полезнее, в ней проще отследить количество килокалорий. А еще сам процесс приготовления еды ускоряет похудение.
Жуйте жвачку во время готовки
В одной подушечке жвачки содержится всего несколько килокалорий, а разжевывание жвачки их быстро сжигает. Разумеется, речь о жвачках без сахара. Жуйте жевательную резинку в те моменты, когда вам грозит переедание. Например, во время готовки продуктов для праздничного стола. Мы все знаем, какие соблазны кроются в этих «Я только попробую салатик».