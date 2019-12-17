Скачать
Вторник, 17.12.2019
Коляда на заседании ГА ООН напомнила о количестве жертв войны на Донбассе
Коляда на заседании ГА ООН напомнила о количестве жертв войны на Донбассе
"Есть святые вещи": Порошенко внес залог за генерала Марченко
"Есть святые вещи": Порошенко внес залог за генерала Марченко
Агент Роналду: Месси незаслужено получил "Золотой мяч"
Агент Роналду: Месси незаслужено получил "Золотой мяч"
Евровидение-2020: Руслана выступила на гала-шоу звезд в Амстердаме (Фото, Видео)
Евровидение-2020: Руслана выступила на гала-шоу звезд в Амстердаме (Фото, Видео)

Врачи рассказали, кому противопоказаны помидоры

Врачи рассказали, кому противопоказаны помидоры
01:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:В состав томатов входят органические кислоты.

Помидоры являются одними из самых полезных овощей, ведь содержат много клетчатки, витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов. Но в сезон томатов кое-кому все же стоит воздержаться от употребления этого продукта.

Людям, страдающим нижеприведенными заболевания помидоры противопоказаны:

Аллергия. Пищевая аллергия на помидоры вызвана, как правило, содержанием в них аллергенного вещества — ликопена. В некоторых случаях симптомы аллергии могут развиться в течение часа после употребления овоща в пищу. Поэтому тем, у кого она выявлена, следует держаться от томатов подальше.

Болезни желчевыводящих путей. Помидоры обладают активным желчегонным эффектом. А это может вызвать спазмы в желчном пузыре, подвижку камней и закупорку желчевыводящих путей, последствия чего могут быть весьма печальными.

Заболевания почек. Существует миф о том, что помидоры из-за высокого содержания щавелевой кислоты приводят к образованию оксалатных камней в почках. На самом деле щавелевая кислота в томатах практически отсутствует (около 2–5 мг на 100 грамм), но страдающим мочекаменной болезнью помидоры всё же следует употреблять с осторожностью.

Болезни ЖКТ. Людям с острым гастритом или колитом стоит исключить из своего рациона свежие помидоры, содержащие значительное количество растительных кислот. Правда, это касается не только помидоров, но и многих других свежих овощей.

6 неоспоримых причин, почему стоит заняться плаваньем

Заболевания суставов. Многие пациенты отмечают, что суставы начинают болеть после употребления в пищу помидоров и других пасленовых.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Помидоры, Свойства помидоров, Кому нельзя есть помидоры, Вред помидоров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
02 "Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
03 МИД: Действия РФ в Украине попадают под определение агрессии в соответствии с резолюции ООН
04 "Существует настоящий диалог": посол Франции рассказал, что его поражает в украинских властях
05 Иньеста: Зозуля не хотел ехать на матч против Райо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мне работа нравится&quot;: Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
"Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке
&quot;Жму руку!&quot;: Зеленский поддержал Зозулю
"Жму руку!": Зеленский поддержал Зозулю
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.12. – 15.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
IMDb опубликовала список самых ожидаемых сериалов 2020 года (Видео)
IMDb опубликовала список самых ожидаемых сериалов 2020 года (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь