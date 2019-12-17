Скачать
Вторник, 17.12.2019
Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
Будет солнечно и сухо: в Украину идет потепление до +13
Будет солнечно и сухо: в Украину идет потепление до +13
Палкин: Для нас Лига чемпионов продолжается
Палкин: Для нас Лига чемпионов продолжается
17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
17 декабря - приметы и обряды в Варварин день

Какой продукт снижает риск развития инсульта и инфаркта?

Какой продукт снижает риск развития инсульта и инфаркта?
08:11 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Инсульт является наиболее распространенным сосудистым заболеванием главного органа Центральной нервной системы.

Результаты масштабного исследования показали: перец чили в рационе снижает риск преждевременной смерти, в первую очередь от инфаркта и инсульта.

Статья ученых из Университета штата Вермонт (США) опубликована в журнале PLoS ONE.

Авторы исследования проанализировали данные, касающиеся диеты, состояния здоровья и продолжительности жизни более 16 тысяч американцев. Наблюдения за ними велись на протяжении 23 лет.

В результате ученые смогли нарисовать портрет типичного любителя острого стручкового перца — это сравнительно молодой женатый мужчина с невысоким доходом и низким уровнем образования, курящий и употребляющий алкоголь, причем в его рационе в среднем больше овощей и мяса, чем у тех, кто не любит острую пищу. При этом у любителей жгучего перца оказался в среднем ниже уровень "плохого" холестерина в крови.

Медики рассказали о полезных свойствах грейпфрута

Расчеты продемонстрировали, что показатели общей смертности среди тех, кто регулярно ест пищу, приправленную перцем чили, на 12% ниже, чем среди тех, кто не ест острое. Потребление жгучего стручкового перца на 13% снижает риск внезапной смерти, в первую очередь из-за болезней сердца и сосудов, выяснили исследователи.

На чем основано столь полезное действие стручкового перца на здоровье, пока точно не ясно. Авторы исследования предположили, что капсаицин — алкалоид, обуславливающий жгучий вкус красного перца — играет роль в клеточных и молекулярных процессах в организме, защищающих от ожирения и усиливающих кровообращение. Кроме того, капсаицин обладает антимикробным действием, которое может определенным образом влиять на кишечную микрофлору.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болезни, Питание, Инсульт, Инфаркт, Пища, Продукты питания, Еда, Заболевания, Перец чили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
02 Эксперты объяснили, почему полезно пить воду натощак
03 "Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
04 Замглавы фракции "Слуга народа" о рынке земли: Решение будет принято на всеукраинском референдуме
05 "Нормандский саммит": Кулеба и замгоссекретаря Госдепа согласовали дальнейшие шаги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мне работа нравится&quot;: Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
"Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке
Трамп: США очень внимательно следят за КНДР
Трамп: США очень внимательно следят за КНДР
Ситуация на Донбассе: пять вражеских обстрелов, один боец ВСУ ранен
ООС: пять вражеских обстрелов, один боец ВСУ ранен
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новым спутником связи (Видео)
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новым спутником связи (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь