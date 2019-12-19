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Чем опасна жаренная картошка?

Чем опасна жаренная картошка?
15:47 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Жаренная ароматная картошка - простое и любимое блюдо многих взрослых и детей.

Опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли. Специалисты Агентства по пищевым стандартам (FSA) Великобритании предупреждают, что хлеб и картофель следует жарить до образования золотистой, а не коричневой корочки, чтобы избежать потребления акриламида, который может вызвать рак.

Наиболее высокие уровни содержания акриламида были зафиксированы в продуктах с высоким содержанием крахмала (хлеб, картофель, крупы, пироги, кофе), которые приготавливались при температуре свыше 120 градусов Цельсия.

Ученые отмечают, что ранее проведенные опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли, однако эксперты пока не могут с уверенностью сказать, что на человека это вещество оказывает аналогичное влияние.

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Напомним, ранее сообщалось, что люди, которые проводят в сидячем положении 10 или более часов в день и уделяют физической активности менее 40 минут в день, подвержены более быстрому старению.

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Здоровье, Картошка, Жаренная картошка, Советы медиков, Чем опасна жаренная картошка.
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