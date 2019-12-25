Продукты для похудения: ТОП-5 продуктов, помогающих худеть

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Есть несколько продуктов, которые диетологи рекомендуют включить в свой рацион людям с избыточным весом. Эти пять продуктов можно употреблять даже несколько раз в день, но при этом не переживать о лишних килограммах.

Натуральные йогурты

В этих продуктах большое количество белка, полезных бактерий и кальция.