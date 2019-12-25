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Здоровые почки: пять реально работающих методов, которые помогут сохранить их

Здоровые почки: пять реально работающих методов, которые помогут сохранить их
22:52 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф showdream.org Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Почки — важный орган в организме человека, которые регулируют водный и минеральный баланс.

Даже самое крепкое здоровье не значит, что почки остаются здоровыми на протяжении всей жизни. Некоторые люди страдают от различных заболеваний почек, но не знают, как можно сохранить их здоровье, чтобы до такого состояния не доводить.

Метод 1: пейте воду

Необходимо следить, чтобы организм не оказывался в условиях дичайшего недостатка жидкости. Нехватка воды может снизить работоспособность почек: они будут хуже фильтровать кровь. Со временем обезвоживание приведёт к серьезным повреждениям почек. Хотите сохранить их здоровыми — пейте воду. Жидкость позволит выводить из организма натрий, мочевину, токсины, другие отходы жизнедеятельности. Риск развития хронических болезней почек существенно снизится, если ежедневно выпивать от полутора до двух литров воды. Это оптимальное количество для поддержания почек в здоровом состоянии.

Метод 2: занимайтесь спортом

Физическая активность важна для здоровья почек. При избыточном весе или малоподвижном образе жизни не исключен высокий риск развития заболеваний почек. Физические упражнения снижают кровяное давление, помогают предотвратить сахарный диабет, сердечные заболевания, хронические болезни почек. При уже имеющемся лишнем весе желательно обратиться к врачу, чтобы сбросить вес, уточнить насчёт необходимости и возможности выполнять физические упражнения.

Метод 3: бросьте курить

Этот пункт относится к тем, кто грешит вредной привычкой. Курение негативно сказывается на лёгких, сердце, полости рта. Это известно всем. Но также оно может повлиять на другие органы, так как повышает кровяное давление. Увеличивается риск болезней почек, в том числе онкологических.

Метод 4: знайте о симптомах болезней почек

Каждый должен знать о признаках разных болезней почек. Как правило, симптомы редко замечают сразу же именно по той причине, что не все знают о них. К ним относят: тошноту, рвоту, потерю аппетита, слабость, повышенную утомляемость, проблемы со сном, изменение частоты мочеиспускания, ухудшение умственных способности, мышечные спазмы, тик, частая икота, отек ступней и лодыжек, зуд, боль в грудной клетке, затрудненное дыхание, высокое давление и трудности с его контролем.

Привычки, которые убивают наши почки

Метод 5: правильное питайтесь

В ежедневном рационе должно быть больше полезных микроэлементов и витаминов. В некоторых продуктах слишком много натрия и других элементов, плохо влияющих на почки, повышающих давление. Поэтому стоит ограничить употребление переработанных продуктов, полуфабрикатов — они вредят почкам и общему здоровью. Большей пользой обладают свежие фрукты, овощи, продукты из цельных зерен, маложирные продукты.

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Здоровье, Организм, Правильное питание, Орган, Почки.
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