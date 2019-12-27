Пищевая аллергия и чувство одиночества: в чем связь

Новости шоу бизнеса:Соблюдающие строгую диету люди чувствуют себя одинокими. Но почему?

В мире живет огромное количество людей с аллергией на определенные виды продуктов. Например, у кого-то возникает сыпь после поедания цитрусовых фруктов, а кто-то вовсе может начать задыхаться из-за аллергии на арахис. Чтобы избежать неприятных последствий от употребления аллергенных продуктов, людям приходится полностью от них отказываться.

Однако, по мнению исследователей из американского штата Нью-Йорк, из-за такого ограничения в питании многие взрослые и дети могут испытать на себе сильное чувство одиночества. Причем это чувство по силе оказывается практически таким же, как у не нашедших себе вторую половинку взрослых или детей, попавших в иностранную школу. Но почему строгая диета вызывает такое ужасное чувство?

Ответ на этот вопрос был опубликован в издании Bodygreen со ссылкой на научный журнал Personality and Social Psychology. Чтобы выявить взаимосвязь между аллергией на продукты питания и чувством одиночества, ученые из Корнеллского университета провели как минимум семь исследований. В ходе научной работы исследователи выяснили, что люди, которым по медицинским показаниям нельзя употреблять некоторые продукты, действительно чаще остальных испытывают одиночество. Но это чувство накрывает их только в те моменты, когда они сидят за столом с большой группой людей.

Исследователи объяснили это явление тем, что совместное употребление пищи является очень важной частью социального взаимодействия. В ходе предыдущих работ ученые уже доказывали, что во время совместной трапезы люди начинают больше доверять друг другу и между ними образуются более крепкие отношения. Однако, когда один человек из группы не может отведать какое-либо блюдо вместе со всеми остальными людьми, они начинают беспокоиться, что компания их не любит и осуждает за это.

В ходе одного из проведенных исследований также выяснилось, что чувство одиночества может возникнуть даже у людей, которые не страдают от пищевой аллергии. Если запретить человеку притрагиваться к определенному продукту, он тоже начинает чувствовать себя обделенным и чужим в коллективе. Это примерно то же самое, если бы человек присоединился к какой-нибудь компании, но ему было бы запрещено разговаривать на определенные темы. Разумеется, в таком случае человек тоже чувствовал бы себя крайне неловко.

Результаты исследования кажутся банальными, но от проведенной научной работы все-таки есть польза. Опубликованную статью можно считать напоминанием о том, что в мире существует огромное количество людей с аллергией на различные продукты. Поэтому, приглашая гостей, всегда стоит интересоваться, не противопоказано ли им употребление каких-либо продуктов — вы же не хотите, чтобы кто-то у вас дома чувствовал себя неловко? Особенно этот совет актуален сейчас, в преддверии новогодних праздников.