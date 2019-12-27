Скачать
Пятница, 27.12.2019
В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
Динамо оштрафовали на 300 тысяч гривен, Десну - на 100 тысяч
Динамо оштрафовали на 300 тысяч гривен, Десну - на 100 тысяч
Актер Дэйн ДеХаан станет отцом во второй раз (Фото)
Актер Дэйн ДеХаан станет отцом во второй раз (Фото)

В чем опасность таблеток для похудения?

В чем опасность таблеток для похудения?
12:05 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Что же скрывается за этими многообещающими "похудейками"?

К сожалению, наша страна относится к тем, где люди заходят в аптеку и покупают таблетки без назначения и консультации врача. Что касается таблеток для похудения, то люди ориентируются на цену и красивую рекламу, и чаще всего реклама предлагает отказаться от изнуряющих тренировок и диет, но обещает в скором времени вернуть фигуре стройность.

Таблетки для похудения содержат слабительные, которые оказывают раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт, провоцируют воспаления слизистой, ухудшение детоксикационной функции печени, работа которой и так нарушена. Не получая необходимых веществ с пищей — аминокислот, витаминов, ценных жиров, страдает кожа, выпадают волосы, снижается иммунитет, может присоединиться грибковая инфекция.

Что касается мочегонного и желчегонного эффекта, который характерен почти для всех препаратов данной группы, то самостоятельное применение чревато нарушением здоровья, ведь никто, как правило, не проходит медицинское обследование. Прием может стать причиной отхождения камня, нарушения оттока желчи и мочи.

Бывают и препараты, снижающие чувство голода, действующие на центр насыщения в головном мозге, но вызывающие нарушение сна, головную боль, повышение давления. Но не все покупатели знают об этом.

Тренировки на голодный желудок: помогут ли они похудеть?

А бывает, что такие таблетки ничего не будут содержать, это "пустышки". То есть человек платит деньги за непонятно что, не разбираясь, но покупаясь на красивые слова. Люди всегда ищут легких путей, особенно в таком вопросе как похудение. А похудеть действительно достаточно сложно с одной стороны, потому что нужно делать большие усилия — как и физические, так и моральные, особенно людям с избыточным весом, которым тяжело двигаться и тяжело поменять свои пищевые привычки.

Для сбрасывания веса нужно ежедневно заниматься зарядкой. В первую очередь, чтобы похудеть, нужна регулярная физическая активность, пусть она будет слабая, но длительная, людям с избыточным весом нужно начинать с длительных нагрузок, желательно каждый день по 2 часа ходьбы, что касается питания, то это должны быть овощи и белковые нежирные продукты и, конечно же, полный отказ от сахара и жареной пищи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Таблетки, Лекарства, Похудения, Таблетки для похудения, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
03 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
04 Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
05 Оформление документов жителей ООС: президент подписал важный закон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский досрочно снял выговор с заместителей Богдана
Зеленский досрочно снял выговор с заместителей Богдана
Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году
Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году
Туман и гололед: водителей предупредили об ухудшении погоды
Туман и гололед: погода резко испортится
Защитные талисманы по знаку Зодиака на 2020 год (Белой Металлической Крысы)
Защитные талисманы по знаку Зодиака на 2020 год (Белой Металлической Крысы)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь