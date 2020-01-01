Вредные продукты для желудка

Новости шоу бизнеса:В быстром темпе жизни иногда сложно найти время на нормальный прием пищи или же всплывает наиболее популярная причина.

Согласно утверждениям экспертов, однозначно вредным для желудка продуктам можно отнести, в первую очередь, газированные сладкие напитки. А также острые продукты, особенно маринованные с уксусом, обжаренные в масле до хрустящей корочки.

Что касается алкоголя, то хуже всего действуют на желудок пиво, шампанское (они также относятся к газированным напиткам), вина, особенно сухие, могут повредить при повышенной кислотности желудка.

В меньшей степени опасны крепкие алкогольные напитки, поскольку они обладают дубильными веществами. И в небольших количествах — 50-60 граммов — пищеварительной системе не повредят.

Язвенная болезнь или гастрит могут возникнуть от неправильного питания в том случае, если человек ест один или два раза в день с длительными перерывами, употребляет большое количество кофе или крепкого чая. Также не надо забывать, что язва — очень стрессозависимое заболевание.

Но также часто причиной повреждения стенок желудка и развития воспалительных процессов является хеликобактер пилори — бактерия, живущая на слизистых оболочках. Так что нередко для лечения язвенной болезни требуется не только коррекция питания, но и антибактериальная терапия.