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Как бороться с высокой температурой натуральными средствами

Как бороться с высокой температурой натуральными средствами
16:27 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:При высокой температуре после консультации с врачом можно использовать средства народной медицины.

Центр терморегуляции находится в основании головного мозга, гипоталамусе, и «установлен» на точке 36,6 градусов по Цельсию.

Температура тела меняется в течение дня (понижается или повышается более чем на 2 градуса), минимальная температура бывает рано утром, а максимальная – вечером.

На протяжении жизни человек сталкивается с ситуацией, когда привычная температура тела повышается. Этому могут поспособствовать заболевания, кроме того, повышение температуры может быть вызвано, например, тепловым ударом.

Базилик обыкновенный. Как укрепляющее средство пить настой травы (2 ст.л. сырья залить 0,5 л кипятка, настаивать до охлаждения) по 1 стакану 3 раза в день.

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Бузина черная. При ознобе и жаре пить теплым настой цветков (1ст.л. сырья на 200 м кипятка) по полстакана 2-3 раза в день.

Василистник малый. Как жаропонижающее средство пить настой травы (1ч.л. сырья на 200 мл кипятка) по полстакана 3-4 раза в день.

Вахта трехлистная. При высокой температуре пить настой листьев (10 г на 200 мл кипятка) по трети стакана 3 раза в день.

Вишня обыкновенная. При горячечных состояниях плоды утоляют жажду.

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Здоровье, Температура, Советы медиков, как сбить температуру.
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