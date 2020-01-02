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Пейте томатный сок: он не только вкусный, но и необычайно полезный

Пейте томатный сок: он не только вкусный, но и необычайно полезный
05:32 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты советуют включить его в свой рацион питания, ведь сок умеет бороться со многими недугами.

В томатном соке есть практически все витамины, а точнее — групп А и В, С, Е, РР. Кроме того, в нем содержится немало важных для здоровья человека микроэлементов. Именно поэтому многим пациентам с различными заболеваниями врачи советуют употреблять томатный сок — он способствует процессу восстановления.

Надо заметить, что помидоры в целом — очень полезное средство для борьбы с раковыми заболеваниями желудка. Поэтому для профилактики употреблять томатный сок не будет лишним. Но только в умеренном количестве.

Многие солят томатный сок, чтобы придать ему вкус. Но этого делать не стоит, так как соль значительно ускоряет вывод веществ из организма, если мы потом пьем воду. Иначе говоря, никакой особой пользы от такого напитка не будет.

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Ускорить усвоение томатного сока можно, смешав стакан напитка с чайной ложкой растительного масла. Также помните, что идеален только сок из свежих томатов, а не тот, что продают в коробках в магазине. Ведь в них много соли и сахара, что никак не оказывает пользу организму. Поэтому собственноручно приготовленный томатный сок гораздо эффективнее, чем покупной.

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Питание, Здоровье, Сок, Польза, Томатный сок.
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