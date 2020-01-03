Продукты, которые способны остановить деменцию

Новости шоу бизнеса:Ученые назвали продукты, которые помогут предотвратить деменцию, улучшив память.

Содержащееся в огурцах и клубнике соединение останавливает процесс ухудшения памяти и спасает от проявлений болезни Альцгеймера. Такие выводы сделали ученые из Солковского института биологических исследований (США), после испытания флавонола физетина на лабораторных мышах.

Оказалось, что соединение не только останавливало снижение качества памяти и интеллекта, но и помогало справиться с проблемами обучения. К сожалению, соединение никак не влияло на образование амилоидных отложений в мозге, вызывающих симптомы заболевания. Что означает, физетин действует в обход механизма формирования отложений и влияет лишь на симптоматику болезни Альцгеймера, средство для полного избавления от патологии еще предстоит найти.

Физетин — натуральный компонент многих фруктов и овощей. Наука не впервые рассматривает его воздействие на мозговые структуры. Более 10 лет назад уже был доказан эффект соединения в отношении нейронов головного мозга: флавонол защищает нервные волокна от преждевременного старения благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

Также ранее было установлено, что физетин замедляет наступление проблем с передвижением и задерживает преждевременную смерть при трёх моделях болезни Хантингтона – генетического расстройства, разрушающего нейроны в определённых областях мозга и нарушающего способность больных ходить, говорить и нормально мыслить.

А последнее открытие свидетельствует о том, что данное соединение активизирует клеточный путь, связанный с качеством памяти, и останавливает процесс возрастной деградации работы мозга.

Обратите внимание:

Флавонол физетин положительно влияет на нервную систему даже полностью здорового человека.

Большое количество флавонолов содержится в простых растительных продуктах, например, в огурцах и клубнике.