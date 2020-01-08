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Топ-8 лекарственных растений с мощным противовирусным действием (Фото)

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Топ-8 лекарственных растений с мощным противовирусным действием (Фото)
00:01 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Из-за концентрации сильнодействующих соединений многие растения эффективно помогают бороться с вирусами.

  • 1

    Существуют растительные средства с мощным противовирусным действием, польза которых проверена временем.

    Орегано. В его состав входит карвакрол – компонент, обладающий противовирусными свойствами. В исследовании в пробирке и масло орегано, и изолированный карвакрол снижали активность мышиного норовируса (MNV) в течение 15 минут после воздействия. MNV очень заразен, и является основной причиной желудочного гриппа у людей.

    Также было установлено, что масло орегано и карвакрол проявляют противовирусную активность против вируса простого герпеса типа 1, ротавируса и респираторно-синцитиального вируса (RSV), вызывающего респираторные инфекции.

  • 2

    Шалфей. Противовирусные свойства шалфея во многом связаны с соединением сафифинолид. Исследования в пробирке показывают, что эта трава может бороться с вирусом иммунодефицита человека. Было замечено, что экстракт шалфея значительно сокращал активность ВИЧ, предотвращая его проникновение в клетки-мишени.

  • 3

    Базилик. Многие виды базилика могут успешно бороться с некоторыми вирусными инфекциями. В частности, ученые обнаружили, что экстракты сладкого базилика, насыщенные такими соединениями, как апигенин и урсоловая кислота, проявляют сильное действие против вирусов герпеса, гепатита В и энтеровируса.

  • 4

    Фенхель. В экспериментах экстракт фенхеля проявлял сильное противовирусное действие против вирусов герпеса. Мощное противовирусное действие в отношении герпеса проявил трансанетол, основной компонент эфирного масла фенхеля.

  • 5

    Чеснок. Он является популярным природным средством против широкого спектра заболеваний, включая вирусные инфекции. В исследовании с участием пациентов, страдавших от бородавок, вызванных вирусом папилломы человека (ВПЧ), применение экстракта чеснока в пораженных областях два раза в день устраняло бородавки через 1-2 недели.

    Кроме того, есть данные, что чеснок может обладать противовирусной активностью в отношении гриппа A и B, ВИЧ, HSV-1, вирусной пневмонии и риновируса, который вызывает простуду.

  • 6

    Розмарин. В состав розмарина входит олеаноловая кислота. Данное вещество проявляет противовирусную активность в отношении вирусов герпеса, ВИЧ, гриппа, гепатита (подтвердилось в исследованиях на животных и в пробирке). Кроме того, экстракт розмарина продемонстрировал противовирусное действие против вирусов герпеса и гепатита А.

  • 7

    Эхинацея. Некоторые исследования в пробирке показывают, что некоторые разновидности эхинацеи особенно эффективны в борьбе с вирусными инфекциями, такими как герпес и грипп.

  • 8

    Бузина. В исследовании на мышах концентрированный сок бузины смог подавить репликацию вируса гриппа и стимулировал реакцию иммунной системы. Согласно данным обзора четырех исследований с участием 180 человек, добавки из бузины существенно уменьшают симптомы верхних дыхательных путей, вызванные вирусными инфекциями.

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Здоровье, Грипп, Вирус, Растения, Противовирусные.
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