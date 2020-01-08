Названы натуральные продукты для прочистки артерий

Новости шоу бизнеса:Какие продукты способствуют расчищению жировых скоплений в артериях.

«Ты – это то, что ты ешь». Всем известная с детства цитата, не теряющая свою актуальность. Ведь, пожалуй, главным фактором, влияющим на состояние здоровья человека, является употребляемая пища.

Клюква

По результатам исследований, богатая калием клюква способствует снижению уровня плохого холестерина и повышению хорошего в теле человека. Регулярное потребление этой ягоды позволит значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Арбуз

Согласно Университету штата Флорида, люди, потреблявшие L-цитруллин в виде добавки (аминокислота, содержащаяся в арбузе), снизили уровень кровяного давления в течение шести недель. По словам исследователей, аминокислота помогает организму вырабатывать оксид азота, который расширяет кровеносные сосуды.

Гранат

Гранат содержит фитохимикаты, действующие в качестве антиоксидантов и защищающие слизистую оболочку артерий от повреждений. В трудах, опубликованных Национальной академией наук сказано, что гранатовый сок стимулирует выработку оксида азота (как в случае с арбузом).

Спирулина

Суточная доза спирулины в размере 4,5 г расслабляет стенки артерий и нормализует кровяное давление.

Куркума

Куркума – это специя с мощными противовоспалительными свойствами. Воспаление является главной причиной атеросклероза (уплотнения артерий). Исследование, проведённое в 2009 году, обнаружило способность куркумина уменьшать жировые отложения на 25%.

Шпинат

Шпинат крайне богат клетчаткой, калием и фолиевой кислотой – все эти питательные вещества помогают снизить артериальное давление и сохранить артерии чистыми. Это растение способствует снижению уровня гомоцистеина – известного фактора, влияющего на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.