Красота и молодость гарантированы: самые лучшие продукты-антиоксиданты

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По словам специалистов, антиоксидант ресвератрол, который есть в винограде и некоторых ягодах и орехах, может продлевать жизнь, а также блокировать воспаления и некоторые другие опасные образования во внутренних органах.

Так, среди ягод, главным источником антиоксидантов являются клюква и черная смородина. Ягоды клюквы защищают клетки организма от повреждений, наносимых нестабильными молекулами.