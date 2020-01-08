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Красота и молодость гарантированы: самые лучшие продукты-антиоксиданты

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Красота и молодость гарантированы: самые лучшие продукты-антиоксиданты
23:15 Ср, 8 Январь 2020 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи рассказали, в каких продуктах больше всего антиоксидантов – элементов, которые поддерживают нашу молодость и красоту.

  • 1

    По словам специалистов, антиоксидант ресвератрол, который есть в винограде и некоторых ягодах и орехах, может продлевать жизнь, а также блокировать воспаления и некоторые другие опасные образования во внутренних органах.

    Так, среди ягод, главным источником антиоксидантов являются клюква и черная смородина. Ягоды клюквы защищают клетки организма от повреждений, наносимых нестабильными молекулами.

  • 2

    А вот смородина имеет в два раза больше калия, чем в бананах, в четыре раза больше витамина С, чем в апельсинах, и в два раза больше антиоксидантов, чем в чернике.

  • 3

    Кофеин тоже сильный антиоксидант. По словам исследователей, он снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

  • 4

    Один из лучших природных антиоксидантов среди пряностей – это гвоздика.

  • 5

    Сухофрукты, в частности, чернослив и курага, могут предотвращать серьезные заболевания, благодаря антиоксидантным соединениям.

  • 6

    В грецких орехах содержатся в два раза больше антиоксидантов, чем в любом другом.

Названы натуральные продукты для прочистки артерий

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