Красота и молодость гарантированы: самые лучшие продукты-антиоксиданты

По словам специалистов, антиоксидант ресвератрол, который есть в винограде и некоторых ягодах и орехах, может продлевать жизнь, а также блокировать воспаления и некоторые другие опасные образования во внутренних органах.
Так, среди ягод, главным источником антиоксидантов являются клюква и черная смородина. Ягоды клюквы защищают клетки организма от повреждений, наносимых нестабильными молекулами.
А вот смородина имеет в два раза больше калия, чем в бананах, в четыре раза больше витамина С, чем в апельсинах, и в два раза больше антиоксидантов, чем в чернике.
Кофеин тоже сильный антиоксидант. По словам исследователей, он снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
Один из лучших природных антиоксидантов среди пряностей – это гвоздика.
Сухофрукты, в частности, чернослив и курага, могут предотвращать серьезные заболевания, благодаря антиоксидантным соединениям.
В грецких орехах содержатся в два раза больше антиоксидантов, чем в любом другом.