Врачи рассказали, к чему может привести плохой сон

Новости шоу бизнеса:Плохой сон может стать причиной гипертонии.

К такому выводу пришли специалисты из университета Аризоны. Им удалось доказать, что артериальное давление зависит от качества сна. Эксперты даже провели исследование с участием порядка 300 человек. Об этом сообщает aze.az.

Всех добровольцев снабдили специальными приборами, при помощи которых можно было каждые 45 минут отслеживать уровень артериального давления. Ночью участники эксперимента надевали браслеты, определяющие качество сна. Выяснилось: у людей, которые плохо спали ночью, утром наблюдалось высокое давление.

В результате исследования специалисты сделали вывод: для здоровья необходимо спать 7- 9 часов и ложиться в кровать не позднее 23.00.

Качество сна во многом зависит и от того, спите вы при свете или в полной темноте. Эксперты советуют выключать не только ночники, но и другие источники света – например, телефоны. Желательно также на ночь зашторивать окна.