Врачи рассказали, почему нельзя пользоваться телефоном перед сном

Новости шоу бизнеса:87% людей просыпаются и ложатся спать со своими смартфонами, но это не правильно.

Многие из нас любят полистать ленту новостей в постели, проверить уведомления или пообщаться в мессенджере. Существует даже специальное название такого явления: прокрастинация перед сном, рассказывает психолог Вячеслав Халанский. То есть вы намеренно откладываете сон без явной необходимости. В результате вы позже засыпаете и спите меньше, чем могли бы.

Еще один вредный фактор – это холодный голубой свет, продуцируемый LCD-экранами гаджетов. Он сообщает нашим биологическим часам, что наступило утро. Голубой свет нарушает наш внутренний биоритм. Он влияет на внутренние биологические часы, определяющие работу различных органов, и подавляет выработку мелатонина – важного гормона, отвечающий за здоровый цикл сна-бодрствования и восстановление тела. Это не только ухудшает качество сна, но может спровоцировать метаболический синдром, ожирение, депрессию и даже рак.

Что же делать?

"Никаких секретов: качественный сон, сбалансированное питание и физическая нагрузка – это составляющие нашего хорошего самочувствия", – утверждает психотерапевт Вячеслав Халанский. Эксперты советуют выключать все гаджеты за час-два до сна. Намного лучше провести это время за чтением книги или занятием йогой. Это поможет организму расслабиться. Также можно установить на смартфон специальные приложения вроде Twiglight, уменьшающие голубое излучение экрана к концу дня. А запустить биологические часы отлично помогает короткая утренняя прогулка. Напомним, за прошлый год в Украине купили 5,4 млн смартфонов и 1,5 млн кнопочных телефонов, потратив на них свыше 30 млрд гривен.