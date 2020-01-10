Скачать
Пятница, 10.01.2020
Милованов: Рост международных резервов делает нас более независимыми от МВФ
Милованов: Рост международных резервов делает нас более независимыми от МВФ
В Канаде тоже считают, что украинский самолет в Иране сбили ракетой
В Канаде тоже считают, что украинский самолет в Иране сбили ракетой
Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
Ближайшее лунное затмение: где будет видно и как это повлияет на украинцев
Ближайшее лунное затмение: как это повлияет на украинцев

Врачи рассказали, почему нельзя пользоваться телефоном перед сном

Врачи рассказали, почему нельзя пользоваться телефоном перед сном
02:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:87% людей просыпаются и ложатся спать со своими смартфонами, но это не правильно.

Многие из нас любят полистать ленту новостей в постели, проверить уведомления или пообщаться в мессенджере. Существует даже специальное название такого явления: прокрастинация перед сном, рассказывает психолог Вячеслав Халанский. То есть вы намеренно откладываете сон без явной необходимости. В результате вы позже засыпаете и спите меньше, чем могли бы.

Еще один вредный фактор – это холодный голубой свет, продуцируемый LCD-экранами гаджетов. Он сообщает нашим биологическим часам, что наступило утро. Голубой свет нарушает наш внутренний биоритм. Он влияет на внутренние биологические часы, определяющие работу различных органов, и подавляет выработку мелатонина – важного гормона, отвечающий за здоровый цикл сна-бодрствования и восстановление тела. Это не только ухудшает качество сна, но может спровоцировать метаболический синдром, ожирение, депрессию и даже рак.

Соколиное зрение: продукты, которые рекомендуют офтальмологи (Фото)

Что же делать?

"Никаких секретов: качественный сон, сбалансированное питание и физическая нагрузка – это составляющие нашего хорошего самочувствия", – утверждает психотерапевт Вячеслав Халанский. Эксперты советуют выключать все гаджеты за час-два до сна. Намного лучше провести это время за чтением книги или занятием йогой. Это поможет организму расслабиться. Также можно установить на смартфон специальные приложения вроде Twiglight, уменьшающие голубое излучение экрана к концу дня. А запустить биологические часы отлично помогает короткая утренняя прогулка. Напомним, за прошлый год в Украине купили 5,4 млн смартфонов и 1,5 млн кнопочных телефонов, потратив на них свыше 30 млрд гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сон, Телефон перед сном, Смартфоны перед сном, Вред телефонов перед сном.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шапки тоже бывают модными: тренды зимы 2019-2020 (Фото)
02 Это самое настоящее зло: почему повторно пить из пластиковых бутылок опасно
03 Случайное попадание: в Пентагоне допускают, что украинский самолет был сбит российской ракетой
04 "Кто-то мог совершить ошибку": Трамп поделился своей версией крушения рейса PS752
05 Настоящая красотка: украинская телеведущая разделась на пляже (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Кто-то мог совершить ошибку&quot;: Трамп поделился своей версией крушения рейса PS752
Трамп поделился своей версией крушения рейса PS752
День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение
День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение
Власти Киева поставили ультиматум владельцам нелегальных АЗС
Власти Киева поставили ультиматум владельцам нелегальных АЗС
Рецепт дня: закуска в лаваше с колбасой, сыром и яйцами
Рецепт дня: закуска в лаваше с колбасой, сыром и яйцами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь