Врачи рассказали, кому особенно полезно есть мандарины

Новости шоу бизнеса:Испанские ученые провели исследование и выяснили, что особые вещества, которые есть в составе мандаринов, помогут справиться с лишним весом.

Обычно людям, которые придерживаются строгих диет, врачи не советуют употреблять в пищу сладкие фрукты. Тем не менее медики и Университета Валенсии выяснили, что на цитрусовые, и прежде всего мандарины, данное правило не распространяется. Специалисты подчеркивают: эти фрукты, если их правильно есть, при похудении могут стать незаменимым средством.

Испанские ученые провели исследование и выяснили, что особые вещества, которые есть в составе мандаринов, помогут справиться с лишним весом.

Обычно людям, которые придерживаются строгих диет, врачи не советуют употреблять в пищу сладкие фрукты. Тем не менее медики и Университета Валенсии выяснили, что на цитрусовые, и прежде всего мандарины, данное правило не распространяется. Специалисты подчеркивают: эти фрукты, если их правильно есть, при похудении могут стать незаменимым средством.