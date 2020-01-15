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Среда, 15.01.2020
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Врачи рассказали, кому особенно полезно есть мандарины

Врачи рассказали, кому особенно полезно есть мандарины
06:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Испанские ученые провели исследование и выяснили, что особые вещества, которые есть в составе мандаринов, помогут справиться с лишним весом.

Обычно людям, которые придерживаются строгих диет, врачи не советуют употреблять в пищу сладкие фрукты. Тем не менее медики и Университета Валенсии выяснили, что на цитрусовые, и прежде всего мандарины, данное правило не распространяется. Специалисты подчеркивают: эти фрукты, если их правильно есть, при похудении могут стать незаменимым средством.

Испанские ученые провели исследование и выяснили, что особые вещества, которые есть в составе мандаринов, помогут справиться с лишним весом.

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Обычно людям, которые придерживаются строгих диет, врачи не советуют употреблять в пищу сладкие фрукты. Тем не менее медики и Университета Валенсии выяснили, что на цитрусовые, и прежде всего мандарины, данное правило не распространяется. Специалисты подчеркивают: эти фрукты, если их правильно есть, при похудении могут стать незаменимым средством.

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Мандарины, Польза мандаринов, Свойства мандаринов, Кому особенно полезно есть мандарины.
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