Омерзительная боль в деснах: выход есть

Новости шоу бизнеса:Названы лучшие народные средства от пародонтоза.

Когда оголяются корни зубов и туда начинает проникать инфекция, это приносит страдания. Кто страдает подобным неприятным недугом полости рта, то понимает, что это такое. Что нам для излечения от пародонтоза предлагает народная медицина.

Один из самых действенных способов, как бороться с пародонтозом, это использовать масло чайного дерева. После того, как вы просто почистили зубки зубной пастой, дальше начинаем работать с маслом чайного дерева. Берете вашу щетку, хорошо прополоскав перед этой процедурой рот водой от зубной пасты, берем, значит, зубную щетку и капаем на ее щетину две-три капельки масла. И начинаете осторожно, не сильно прижимая, чистите снова свои зубы. Делать это нужно плавно, без надавливания, щетина у щетки должна быть мягкой.

При такой вот чистке следует захватывать не только зубы, но и десна. То есть, делаете такой своеобразный массаж щеткой. То есть, масло размазывается полностью и по деснам и по зубам, входит везде в ращелинки, так сказать, и вы делаете еще и массаж, чем собственно способствуете усилению кровообращения. Такую процедуру необходимо делать почаще, желательно, хотя бы раз в два дня. Если вы долго будете работать с маслом чайного дерева, то ваши проблемы, связанные с пародонтозом, будут уменьшаться или совсем уйдут.

Следующий рецепт от пародонтоза, а также для укрепления десен и зубов с использованием кунжутом. Берем кунжут, он должен быть не жаренный, а сырой. Наносим его на щетку и начинаем размазывать по зубам. Идеально, конечно, немножечко его в ступке размолоть перед применением. Или даже можно просто пережевать, а потом эту массу наносить на щетку. Можно в ступке размешать, загорнуть потом щеткой и размазать по деснам и зубам с обеих сторон. Это тоже очень действенный метод из народных рецептов. Кстати, его можно применять, чередуя с другими методами, о которых сказано выше и ниже. И в итоге два-три метода, конечно же, помогут в лечении пародонтоза.

Какой еще совет для укрепления десен и зубов? Очень полезно жевать инжир. Купите себе кулечек инжира, храните его где-то в сухом месте, и вам его хватит на месяц как минимум. И, желательно натощак, прожевать одну ягоду инжира. Просто прожуйте и походите так хотя бы полчаса, ничего не беря в рот. Это тоже очень серьезно влияет на наши зубы и десна. Ферменты, которые содержатся в инжире, очень полезны для зубов и десен.

И, последний совет. Есть такое китайское поверье, что если каждый день 25 раз постучать зубы об зубы, то активизируются меридианы, которые идут от зубов дальше. Ваши зубы постепенно будут получать дополнительную энергию. Если вы будете делать так два раза в день, а также применять перечисленные рецепты, о которых шла речь выше, ваши зубы и десна будут всегда крепкими и здоровыми.