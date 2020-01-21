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Все, что нужно знать про чихание

Все, что нужно знать про чихание
08:36 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Чихание – одна из защитных опций твоего организма, которая может спасти тебя от аллергенов и вирусов.

Чиханье является особым механизмом, позволяющим "перезапустить" систему клеток носовой полости.

Например, если у человека синусит (воспаление пазух носа), то система будет функционировать неправильно и вызывать чихание, чтобы наладить работу, утверждают исследователи из Университета Пенсильвании.

Когда система перегружается, человек чихает. Тогда среда в носовой полости восстанавливается до нормы, и сенсоры опять могут анализировать вдыхаемые частицы. Именно микроскопические волоски, располагающиеся на клетках, выстилающих носовую полость, вызывают чиханье.

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Ученые провели эксперимент, в ходе которого наблюдали, как носовые клетки мышей избавлялись от слизи при синусите. Так, когда клетки подвергались воздействию потока воздуха во время чиханья, их система биохимической реакции "перезагружалась". Эксперимент с людьми показал, что ткани, взятые у больных синуситом, не реагировали на симулятор чиханья нормальным образом.

Возможно, пациенты с синуситом чаще чихают, так как клетки не в состоянии нормально обновляться. Данное открытие в перспективе можно использовать для лечения различных заболеваний носовой полости, считают ученые.

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Здоровье, Вирусы, Чихание, Чихать, Аллергены, Советы медиков, Все что нужно знать про чихание.
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