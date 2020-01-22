Эксперты назвали 8 способов проверки меда

Новости шоу бизнеса:8 способов проверки меда: как нас обманывают продавцы и пчеловоды.

До нашего появления на планете пчелы жили уже около 60 миллионов лет. Изначально дикий мед был единственным сладким лакомством в питании человека. Он служил продуктом, лекарством, косметическим средством.

Потом люди научились разводить пчел и изымать часть меда для своих нужд. А когда пчеловодство превратилось в коммерческое предприятие, быстро научились и подделывать мед.

Как фальсифицируют мед

Недобросовестные пчеловоды, для которых важно количество, а не качество продукта, кормят своих пчел сахарным сиропом. Затем, для придания меду более натурального вида, смешивают его с добавками.

Для увеличения вязкости кладут желатин – продукт животного происхождения. Чтобы мед кристаллизовался, как натуральный, его смешивают с крахмальной патокой. Могут добавить свекловичную патоку, искусственный или падевый мед, мел, солод.

Каким должен быть качественный мед

Он должен соответствовать как минимум шести критериям.

Зрелость. Что это значит? Мед должен быть выкачан из сот только после того, как пчелки их «запечатали», закрыли восковыми крышечками.

Еще один важный критерий – калорийность. Из всего количества сухих веществ меда 98-99 процентов должны составлять углеводы: фруктоза, глюкоза, сахароза и декстрины. Да, сахароза в натуральном меде тоже присутствует, но не более 6 процентов. В фальсифицированном она достигает 20-30 процентов.

Обращайте внимание на цвет. Он зависит не только от качества меда, но и его вида, времени сбора. От почти бесцветного и прозрачного до темно-коричневого – «медовая палитра» действительно разнообразна. Надо быть знатоком, чтобы заподозрить неладное.

Вкус меда тоже важен. Некоторые сорта имеют горчинку, что не есть признак плохого качества. У других вкус нежный, например у клеверного меда, иногда – терпкий. Но никакой из сортов не должен иметь кислый, плесневелый или карамельный привкус.

Пожалуй, самый характерный показатель хорошего меда – его аромат. Он бывает тонким и нежным, сильным и ярко выраженным, нередко с «нотками» трав и цветов, с которых собран пчелками.

Если мед хранился рядом с сильно пахнущими продуктами в негерметичной упаковке, будет источать странные запахи. При нарушении температуры хранения продукт и вовсе потеряет аромат. Мед, полученный из сахарного сиропа, конечно, не будет ароматным.

В пчеловодческих магазинах, да и на рынке, мед должны проверять на чистоту от механических примесей. Обязательно должна браться токсикологическая проба, подтверждающая отсутствие свинца, олова, мышьяка, сурьмы и других веществ. Важна проверка на наличие лекарственных средств, болезнетворных микроорганизмов, радионуклидов.

Народные способы проверки качества меда

Говорят, если при погружении химического карандаша мед окрашивается в синий цвет, то продукт поддельный. Однако этот народный метод не следует брать на вооружение. Еще в 1972 эксперты проверили 13 образцов заведомо фальсифицированного меда таким способом и не получили достоверных результатов.

Начните анализ с определения зрелости и консистенции меда при температуре воздуха порядка 20 градусов.

Продукт нужно тщательно перемешать, затем вытащить ложку и повращать ее. Хороший, зрелый мед будет наворачиваться на ложку, наматываться в виде нити, а при стекании эта нить начнет периодически прерываться. Незрелый мед содержит больше воды, поэтому не способен «наматываться» на ложку и сразу же стекает тонким непрерывным ручейком.

Конечно, свежий мед должен быть жидким, но если к зиме продукт не засахаривается, возникают подозрения. Он либо незрелый, либо растоплен до жидкого состояния с помощью нагревания. Если мед нагревали, чтобы сделать его похожим на свежий, это отразится на вкусовых показателях: появится карамельный привкус и слабнет аромат.

Незрелый мед склонен к сбраживанию. Поэтому при помешивании жидкого меда обратите внимание, как он себя ведет.

Если не ощущаете вязкости, а на поверхности появляются пузырьки воздуха, стоит принюхаться. Мед, в котором началось брожение, будет иметь кисловатый или спиртовой запах. Настоящий мед имеет приятный, сладкий вкус и слегка раздражает слизистую оболочку рта. Может ощущаться небольшая или интенсивная терпкость.

Экспериментируем с медом

Легко обнаружить добавленные к меду крахмал или муку. Сделайте немного водного раствора меда 1:2 и капайте в него настойку йода или люголь. На 1 мл раствора потребуется капля йода. Если есть добавки, раствор окрасится в синий цвет.

В домашних условиях при наличии уксусной эссенции можно провести еще одну экспертизу. Сделайте 5 мл такого же водного раствора меда 1:2 и добавьте к нему 2-3 капли эссенции. Будьте осторожны – раствор может активно зашипеть. Выделение углекислого газа – это реакция на присутствие мела.

Если хотите идти до конца – проверьте мед на наличие крахмальной патоки. Смешайте столовую ложку лакомства с тремя столовыми ложками дистиллированной воды и влейте столовую ложку 96-процентного спирта. Полученную смесь взболтайте до растворения всех ингредиентов.

Если она осталась прозрачной, как стекло, это качественный мед. Но может получиться, что раствор станет похож на молоко. Пусть он отстоится – и увидите, что на дне емкости появилась липкая, прозрачная субстанция. Такой мед можно смело вернуть продавцу с претензиями.

Если задались целью запастись медом на всю на зиму и весну, сначала купите маленькую баночку и запомните продавца. Не поленитесь отнести продукт на анализ в лабораторию. Убедившись в его качестве, возвращайтесь и закупайтесь впрок качественным медком!