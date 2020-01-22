Уникальные свойства меда в борьбе с целлюлитом

Новости шоу бизнеса:Мед, отдавая биологически активные вещества, адсорбирует токсины и способствует быстрому выведению их из организма.

Очень многие женщины заняты настоящей борьбой с целлюлитом, ведь эта "апельсиновая корка" способна очень сильно испортить жизнь.

Если у вас есть время и желание, то вы можете бороться с целлюлитом при помощи достижений современной косметологии, отличным вариантом будет мезотерапия.

В этом случае проблемные зоны делаются инъекции коктейлей из витаминов, лечебных растительных препаратов и микроэлементов.

Впрочем, избавиться от "апельсиновой корочки" вы сможете и в домашних условиях – если будете применять мед от целлюлита. Ну а мы подскажем вам наиболее действенные рецепты.

Обертывание с медом от целлюлита

Заметьте, что данную процедуру запрещается делать во время беременности, а также противопоказана она тем женщинам, которые страдают от варикозного расширения вен. Необходимо в половине стакана теплой воды растворить 2 столовые ложки сухого молока, туда же добавьте мед – 4 столовые ложки.

Полученную смесь нанесите на проблемные зоны, их оберните пищевой пленкой и закутайте в одеяло. Смойте с кожи через 20 минут.

Медовый вакуумный массаж

Хорошенько распарьте тело в ванной, затем возьмите немного меда, нанесите его на проблемные участки. Теперь возьмите пиалу и начинайте прижимать ее края к телу круговыми движениями – делайте вакуумный массаж.

Когда вы нажимаете на пиалу, то воздух из нее выталкивается, а вот кожа немного засасывается внутрь. На протяжении всей медовой процедуры иногда отрывайте пиалу от тела, а потом вновь прикладывайте ее круговыми движениями.

Как видите, ничего сложного в процедурах нет, зато они подарят вашему телу красоту и гладкость.