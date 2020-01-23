Скачать
Четверг, 23.01.2020
Президент в Иерусалиме помолился за мир в Украине (Фото)
Президент в Иерусалиме помолился за мир в Украине (Фото)
"Информация будет интересной": Кабмин покажет, сколько зарабатывают украинцы
Кабмин покажет, сколько зарабатывают украинцы
"Я уже слишком стар для этого": Клопп высказался касательно соцсетей
Клопп высказался касательно соцсетей
Spitzer заменят: NASA прекращает работу телескопа
Spitzer заменят: NASA прекращает работу телескопа

Немного о кленовом сиропе и его полезных свойствах

Немного о кленовом сиропе и его полезных свойствах
15:18 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Секрет стопроцентного кленового сиропа заключается в небывалой концентрации антиоксидантов, витаминов и минеральных веществ.

Японские ученые пришли к неожиданным выводам: известный канадский кленовый сироп способен помочь печени. Это они установили в ходе эксперимента с крысами, предполагавшего замену части углеводов в их рационе этим сиропом.

Доктор Кейко Абе из аспирантуры Токийского университета, занимающейся вопросами сельского хозяйства и науками о жизни, констатирует: "Здоровые животные, получавшие стопроцентный кленовый сироп, демонстрировали значительное улучшение в работе печени по сравнению с контрольной группой.

Ее тоже кормили сладким сиропом, но не отличавшимся наличием в составе уникальных веществ, свойственных для кленового".

Надо сказать, результаты изыскания будут особенно полезны для людей средних лет, имеющих лишний вес, аномально высокую концентрацию в крови липидов, диабет или нечувствительность к инсулину и прочие расстройства, характерные для метаболического синдрома. Именно у них чаще всего отмечаются проблемы с печенью.

Врачи рассказали, кому будет полезен гранат

По словам ученых, работавших при поддержке Квебекского совета по развитию сельского хозяйства, это может быть наиболее здоровой альтернативой джемам и прочим сиропам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Напитки, Кленовый сироп, Советы медиков, Сиропы, Полезные сиропы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
02 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
03 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
04 Эпидемия в Китае: аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава
05 Есть и худеть: продукты питания, в которых совсем нет калорий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
В ООС ранили украинского военнослужащего
В ООС ранили украинского военнослужащего
&quot;Мастер Шеф&quot; 10 сезон: названы имена новых ведущих кулинарного шоу
"Мастер Шеф" 10 сезон: названы имена новых ведущих кулинарного шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь