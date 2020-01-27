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Определены уникальные лечебные свойства сахара

Определены уникальные лечебные свойства сахара
14:16 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:На самом деле этот продукт имеет не одно полезное свойство. По мнению ученых, это нельзя игнорировать.

Ученые из Бостона заявили, что сахар рано называть "белой смертью". Они провели исследования и пришли к выводу, что такие выводы делать рано.

В частности, во время исследований оказалось, что сахар влияет на атеросклероз. С его помощью можно снизить проявления данной болезни. Кроме того, сахар хорошо влияет на кровеносную систему, а также укрепляет иммунитет, что и вовсе очень хорошо.

Ученые проводили эксперименты, чтобы определить влияние сахара на организм, пораженный атеросклерозом. В процессе данного заболевания, как напоминают специалисты, в кровеносных сосудах образуются бляшки круглой формы с рваными краями.

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Они закупоривают артерии, что приводит к проблемам с кровеносной системой. Но при введении под кожу одного из элементов сахара это процесс не только прекращался, но даже разворачивался в обратную сторону.

Получается, что сахар лечил атеросклероз, что оказалось просто открытием для специалистов.

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Здоровье, Сахар, Советы медиков, Лечебные свойства сахара.
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