Не переборщите с диетой: главные признаки недоедания

Новости шоу бизнеса:Решили сесть на жесткую диету, чтобы сбросить лишние килограммы? Мы вас разочаруем: возможно, вы едите слишком мало, чтобы похудеть.

Парадокс, не так ли: ограничивая себе в пище, вы все равно поправляетесь! Но, как оказалось, ограничение потребляемых калорий далеко не всегда приводит к потере веса. Все дело в том, как и в чем вы себя ограничиваете.

Ведь еда – это своеобразное топливо для организма, благодаря которому ускоряется метаболизм. Нет еды – организм переходит в режим голодания, то есть, начинает откладывать все поступающие калории про запас. Лишая тем самым ваше тело необходимой энергии, полезных веществ и "стройматериалов" для обновления клеток и систем организма.

Кроме того, низкокалорийная диета провоцирует срывы, например, если вы за завтраком ограничились листиком салата и несладким кофе, в обед вы рискуете съесть пару плюшек.

Согласно ВОЗ, большинство женщин должны потреблять от 1200 до 1500 калорий в день. Количество калорий варьируется от того, какой образ жизни вы ведете, а также от ваших габаритов. Но если вы потребляете меньше положенных 1200, вы в зоне риска. И дело не только в том, что вы не сможете сбросить лишние килограммы, а в том, что вы подвергаете свой организм серьезной опасности.

Вот признаки, говорящие о том, что основная проблема того, что вы не худеете – это скудный рацион питания. Знайте: вам срочно пора начинать есть побольше!

Признак 1

Нерегулярный цикл

Нарушения менструального цикла могут возникать в том случае, если вы решили вовсе отказаться от жиров. Дело в том, что жиры участвуют в производстве женских гормонов. Нет жиров – возникает гормональный дисбаланс.

Признак 2

Головные боли

Нашему мозгу нужна глюкоза, а она вырабатывается и поступает в кровь только тогда, когда мы едим углеводные продукты. Ваш мозг буквально голодает, если вы не едите углеводных продуктов вовсе, отсюда – постоянные головные боли.

Признак 3

Постоянная сонливость

Вы никак не можете проснуться утром и весь день только и мечтаете о том, чтобы поспать? Вашему телу не хватает энергии – той самой, которая вырабатывается из потребляемой вами еды.

Признак 4

Повышенная раздражительность

Нервная система становится особенно уязвимой, если вы не кормите свой организм как следует. Учтите: если вы сели на диету и моментально стали раздражительной, плаксивой, обидчивой, вам необходимо вернуться к привычному рациону питания и подумать над другими способами похудения.

Признак 5

Чувство голода сразу после приема пищи

Лишь только вы встали из-за стола, как опять ощущаете голод? Это первый признак того, что вам недостаточно той порции, которую вы съели. Увеличьте объем еды за счет полезных низкокалорийных продуктов, например, салата, кабачков, капусты. И пейте больше воды.