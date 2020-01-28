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Просто добавьте этот продукт в свой чай и вы не будете болеть

Просто добавьте этот продукт в свой чай и вы не будете болеть
16:40 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Что нужно добавлять в чай, чтобы не болеть в холода?

Для укрепления иммунитета во время холодов стоит обратить внимание на такой полезный продукт, как имбирь. Самый простой и распространенный метод лечения – добавлять его корень в чай.

Нужно отметить, что имбирь чрезвычайно богат углеводами, антиоксидантами, аминокислотами и различными витаминами. Чай из 50 грамм имбиря вылечит от любой простуды и мгновенно понизит температуру.

Однако у имбиря, как и у любого растения, есть противопоказания.

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Не рекомендован имбирь при стойкой гипертонии, острых воспалительных процессах в органах пищеварения, а также при камнях в желчном пузыре.

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Болезни, Здоровье, Имбирь, Продукты, Простуда, Чай, Кашель, Холод.
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