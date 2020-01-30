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Почему может болеть здоровый с виду зуб?

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Почему может болеть здоровый с виду зуб?
00:03 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:У зубной боли могут быть самые разные причины, включая горячую и холодную пищу или напитки.

  • 1

    Зубная боль не всегда связана с кариесом или воспалением нерва, - болеть могут даже здоровые зубы. Среди наиболее распространенных причин такой боли встречаются простуда и сердечные заболевания.

    Из-за простуды

    Если во время сильного насморка воспаляются придаточные пазухи носа, это может вызывать боль в верхнем ряде зубов, поскольку раздраженная и отекшая ткань верхнечелюстной пазухи оказывает давление на зубные нервные волокна. При этом боль чувствуется не в одном зубе, а по всей поверхности верхней челюсти.

  • 2

    В самолете

    Зубная боль, которая появляется у человека в самолете, как только он набирает высоту, известна как аэродонталгия. Причиной такой боли является резкий перепад атмосферного давления – под его воздействием расширяются воздушные пустоты, имеющиеся во рту под пломбами и мостами. Из-за такого расширения возникает давление, приводящее к неприятным ощущениям в зубах, несмотря на то, что они могут быть здоровыми.

  • 3

    Из-за мигрени

    Мигрень или пучковая головная боль возникают вследствие изменений в кровеносных сосудах головы. Из-за особого строения лицевого троичного нерва во время приступов мигрени сильная пульсирующая боль из верхней части головы способна иррадировать в зубы.

  • 4

    Из-за сердечных недугов

    Когда зубная боль связана с дискомфортом в груди, следует соблюдать большую осторожность. Такие заболевания, как стенокардия или инфаркт обычно носят локальный характер, но также возникающие при этом болевые ощущения могут распространяться и отдавать, например, в руку или нижнюю челюсть. Если здоровые зубы болят в связи с проблемами сердца, то такая боль обычно усиливается при физической нагрузке, а также может сопровождаться одышкой и повышенной потливостью.

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Здоровье, Боль, Зубы, Здоровые зубы, Зубная боль, Советы медиков.
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