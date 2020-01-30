Почему может болеть здоровый с виду зуб?

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Зубная боль не всегда связана с кариесом или воспалением нерва, - болеть могут даже здоровые зубы. Среди наиболее распространенных причин такой боли встречаются простуда и сердечные заболевания.

Из-за простуды

Если во время сильного насморка воспаляются придаточные пазухи носа, это может вызывать боль в верхнем ряде зубов, поскольку раздраженная и отекшая ткань верхнечелюстной пазухи оказывает давление на зубные нервные волокна. При этом боль чувствуется не в одном зубе, а по всей поверхности верхней челюсти.