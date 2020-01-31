Составляем рацион правильно: как питаться, чтобы сохранить молодость и красоту

Новости шоу бизнеса:Чем ближе лето, тем сильнее соблазн разом отказаться от всего, что чревато лишними килограммами.

Однако ограниченный рацион может ускорить процессы преждевременного старения – не только кожу сделать менее упругой, но и снизить жизненный тонус. Как питаться, чтобы сохранить молодость, красоту и хорошее настроение, рассказывает натуропат Селин Туати.

Сбалансированное питание, богатое необходимыми витаминами и микроэлементами, – залог сохранения молодости. То есть голодать решительно нельзя. Но это не значит, что можно есть все подряд. Вот главные правила антиэйдж-питания.

ПОЛИФЕНОЛЫ ПРОТИВ ВОЗРАСТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Это естественные антиоксиданты, поэтому их часто включают в состав многих кремов против старения кожи. Кроме того, специалисты доказали их эффективность в профилактике остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний и других напастей.

Где содержится? Главные источники полифеонолов – чай, шоколад, садовые ягоды, виноград, яблоки, грейпфруты.

НЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ПРОТИВ МОРЩИН

Они не только препятствуют окислению, но и укрепляют клеточные мембраны, запускают процессы регенерации и помогают удерживать влагу в клетках кожи. Более того, снижая уровень холестерина, препятствуют развитию атеросклероза, тормозят накопление жира, регулируя его расщепление, и борются с воспалительными процессами. Словом, употреблять их нужно регулярно.

Где содержатся? Больше всего их в жирной рыбе и морепродуктах. Также содержатся в любых орехах, кунжуте, семенах льна и подсолнечника. Можно использовать масла из них, предпочтительно первого холодного отжима.

ЖЕЛЕЗО ДЛЯ ЯСНОСТИ МЫСЛЕЙ

Ученые Пенсильванского университета в 2007 году проверили, как уровень железа влияет на умственные способности взрослых женщин. Для этого участниц попросили пройти тесты на внимание, память и способность к обучению. Оказалось, что даже незначительный дефицит железа плохо сказывается на быстроте и правильности мышления.

Где содержится? В печени, кровяной колбасе, грече, яблоках, красном мясе, индейке, чечевице, белой фасоли, петрушке, черном хлебе, укропе и шпинате. Важно помнить, что растительное железо усваивается сложнее, а процесс зависит от многих факторов. Например, чашка чая уменьшает его в 4 раза, зато апельсиновый сок увеличивает вдвое.

ЦИНК ДЛЯ МОЛОДОЙ КОЖИ

Этот элемент регулирует гормональный фон и уровень сахара в крови, а также участвует в обновлении кожи и синтезе коллагена. Помните, во время стресса организм активнее расходует цинк, а это запускает процессы старения в клетках кожи.

Где содержится? Абсолютные чемпионы по содержанию цинка – устрицы, а из доступных всем продуктов – тыквенные семечки. Также им богаты орехи, злаки, говядина, сыр, яйца, морепродукты, свекла, малина и крыжовник.

ВИТАМИН С ПРОТИВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА

Окислительный стресс – главный враг молодости. Витамин С как раз противостоит вызывающим его свободным радикалам, а еще снижает агрессивное воздействие всевозможных токсинов и бактерий. Кстати, особенно на богатые витамином С продукты должны налегать курильщики – одна сигарета лишает организм 25 мг аскорбиновой кислоты, а это почти четверть суточной нормы.

Где содержится? В ягодах шиповника, черной смородине, болгарском перце, лимонах и апельсинах, зелени, чесноке. И желательно все это употреблять в сыром виде.

СЛОЖНЫЕ УГЛЕВОДЫ ПРОТИВ УСТАЛОСТИ

Усваиваются они медленно и минимум 4 часа поддерживают вашу работоспособность и предотвращают чувство голода. Чем старше мы становимся, тем критичнее для нас этот момент.

Где содержится? Включаем в рацион цельнозерновой хлеб, геркулес, макароны из твердых сортов пшеницы, бурый рис, бобы и булгур. Медленные углеводы должны поступать в организм в небольших количествах во время каждого приема пищи. Главное – не налегать на них слишком сильно.

БЕЛКИ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛУ

Всем известно, что белки – строительные элементы мышц и залог их тонуса. Но не все слышали, что их недостаток ведет к ослаблению иммунитета, проблемам с памятью и снижению работоспособности.

Где содержатся? В мясе, птице, рыбе, морепродуктах, твороге, сыре и яйцах. Растительные источники белка – зерновые и бобовые культуры.

МИКС КАЛЬЦИЯ И ВИТАМИНА D ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ФИГУРЫ

Этот тандем – секрет не только крепких костей, хороших зубов и длинных ногтей, но и стройной фигуры. Дело в том, что кальций стимулирует обмен веществ и сжигание жиров. Но без витамина D он плохо усваивается и слишком быстро выводится из организма.

Где содержится? Кальций ищите в молочных продуктах, сыре, яйцах и креветках. Витамин D – в сливочном масле, яичных желтках, икре и рыбьем жире. А еще лучше – чаще бывать на солнце. Ведь этот витамин вырабатывается в организме под воздействием солнечных лучей.