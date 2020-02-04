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Желудок в порядке!: Как справиться со вздутием живота

Желудок в порядке!: Как справиться со вздутием живота
08:17 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Существуют натуральные средства, которые помогут избавиться от вздутия живота. Они не обладают побочными эффектами и помогут быстро облегчить состояние.

Вздутие живота – довольно распространенная проблема, которая обычно появляется из-за нарушений пищеварения, спровоцированных различными факторами: употреблением продуктов, которые плохо сочетаются между собой, перееданием, плотным ужином и т.д.

Некоторые люди испытывают трудности с перевариванием определённых видов пищи, например, бобовых, мяса или молочных продуктов.

Кроме того вздутие живота бывает при предменструальном синдроме или является результатом скопления газов в кишечнике.

Дягиль лекарственный. При вздутии живота в результате нарушения пищеварения и образования газов пить настой (30 г измельченного сырья залить 500 мл кипятка, дать настояться 10 минут) по 2 ст.л. 3 раза в день перед едой.

Можно пожевать немного свежих листьев или кусочек корня дягиля.

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Иссоп лекарственный. При плохом пищеварении, хронических колитах, метеоризме и запорах пить настой травы (2 ст.л. сырья залить 400 мл кипятка, дать настояться 1 час) по полстакана 2-3 раза в день за 20 минут до еды или принимать настойку (20 г травы залить 100-200 мл водки, оставить на 7 дней) по 1 ч.л. 2-3 раза в день.

Любисток лекарственный. Пить настой корней (1ст. л. сырья залить 400 мл кипятка, настоять 1 час) по полстакана 4 раза в день перед едой.

Настой усиливает кишечный тонус, уменьшает метеоризм.

Майоран садовый. При болях в желудке, кишечных коликах, метеоризме и как средство, возбуждающее аппетит, пить настой травы (1ст.л. сырья залить 400 мл кипятка, дать настояться 1 час) по полстакана 4 раза в день перед едой.

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Здоровье, Желудок, Вздутие, Советы медиков, Как справиться со вздутием живота.
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