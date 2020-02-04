Тахикардия: как уменьшить частоту сердцебиения

Новости шоу бизнеса:Зачастую такое явление может быть абсолютно физиологическим, например, при выполнении физической нагрузки или испуге.

Жертвы тахикардии или учащенного сердцебиения хорошо знают, насколько неприятно это состояние.

При тахикардии люди страдают от нехватки воздуха, снижения давления и обморочных ощущений. Но специалисты нашли простой и эффективный способ борьбы с данным нарушением.

Медики рассказали, что замедлить не в меру ускорившийся ритм сердца можно с помощью охлаждения.

По словам специалистов, при резком снижении температуры тела сердечно-сосудистая система начинает адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, и этом может иметь позитивный эффект.

Для замедления учащенного сердцебиения ученые посоветовали сделать следующее. Предварительно налив в емкость холодную воду с кусочками льда, нужно опустить в нее лицо на несколько секунд, при этом необходимо задержать дыхание.

Если этот способ кажется радикальным, можно помассировать кожу лица шариками льда, уделяя особое внимание вискам.