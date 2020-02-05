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Признаки нарушения гормонального фона у женщин

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Признаки нарушения гормонального фона у женщин
00:33 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:При их проявлении следует обязательно проконсультироваться с врачом.

  • 1

    Первыми среди названных признаков идут перепады настроения.

    "Нарушения гормонального баланса у женщин способствуют очень быстрой смене эмоций. Чаще всего речь идет о гневе и агрессии. Впрочем, говорить о действительно существующей проблеме можно только при регулярном проявлении симптома", - рассказали специалисты.

  • 2

    Вторым в списке признаков гормонального сбоя стал повышенный аппетит. Повинуясь ему, женщины начинают употреблять больше пищи, и это приводит к увеличению веса.

  • 3

    Сами лишние килограммы, возникающие в условиях привычного образа жизни, тоже могут быть указанием на нарушение гормонального баланса в женском организме.

  • 4

    Следующий сигнал - снижение либидо. Женская сексуальность связана с выработкой гормонов - эстрадиола, прогестерона, тестостерона. Например, недостаточная выработка тестостерона ведет к уменьшению желания близости, неблагоприятно влияет на общий тонус.

  • 5

    Еще один характерный признак проблем с гормонами у женщин - нарушение сна, хроническая усталость.

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Здоровье, Женщины, Советы медиков, гормональный баланс.
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