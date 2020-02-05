Признаки нарушения гормонального фона у женщин

1 Первыми среди названных признаков идут перепады настроения. "Нарушения гормонального баланса у женщин способствуют очень быстрой смене эмоций. Чаще всего речь идет о гневе и агрессии. Впрочем, говорить о действительно существующей проблеме можно только при регулярном проявлении симптома", - рассказали специалисты.

2 Вторым в списке признаков гормонального сбоя стал повышенный аппетит. Повинуясь ему, женщины начинают употреблять больше пищи, и это приводит к увеличению веса.

3 Сами лишние килограммы, возникающие в условиях привычного образа жизни, тоже могут быть указанием на нарушение гормонального баланса в женском организме.

4 Следующий сигнал - снижение либидо. Женская сексуальность связана с выработкой гормонов - эстрадиола, прогестерона, тестостерона. Например, недостаточная выработка тестостерона ведет к уменьшению желания близости, неблагоприятно влияет на общий тонус.