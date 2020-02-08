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Польза спаржи для здоровья и фигуры

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Польза спаржи для здоровья и фигуры
04:31 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Некоторые из многочисленных сортов семейства спаржевых использовали в лечебных целях, некоторые — для украшения, а в пищу употребляли лишь несколько из них.

  • 1

    Кладезь витаминов и минералов

    Спаржа буквально переполнена витаминами, и, как следствие, благотворно влияет на наш организм в самых разных аспектах. Это, во-первых, сильный антиоксидант и, по совместительству, главный помощник для здоровья наших волос и кожи витамин А во-вторых — витамин В, ответственный за работу памяти, внимания и поддержание хорошего настроения, в-третьих — основной защитник нашего иммунитета витамин С.

    Кроме этого, спаржа богата калием, магнием, цинком и натрием. Все эти минеральные вещества, в изобилии присутствующие в ее химическом составе, позволяют справедливо называть спаржу одним из самых полезных продуктов.

  • 2

    Богатый источник клетчатки

    Клетчатка, содержащаяся в спарже в больших количествах, делает этот овощ незаменимым для тех, кто испытывает проблемы с кишечником. Она благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, нормализуя перистальтику кишечника и помогая поддерживать высокую скорость метаболизма.

    Кстати, именно благодаря такому большому содержанию клетчатки спаржа дарит нам особенно быстрое ощущение сытости, которое спасает от переедания.

  • 3

    Польза для внутренних органов

    Люди, включившие спаржу в свой постоянный рацион, предохраняют себя от болезней почек: дело в том, что этот овощ богат калиевыми солями, препятствующими образованию камней. К тому же спаржа — натуральный диуретик, позволяющий мягко очищать один из самых важных органов человеческого организма.

    Спаржа — главный растительный источник незаменимой для нас аминокислоты аспаргина (отсюда и ботаническое название спаржи — Aspáragus). Аспаргин, входящий в состав этого овоща, снижает кровяное давление, расширяет сосуды и укрепляет сердечную мышцу.

  • 4

    Диетический продукт

    Спаржа — продукт номер один не только для адептов здорового питания, но и для всех тех, кто трепетно относится к каждому лишнему килограмму. Этот продукт действительно помогает худеть: 100 граммов спаржи содержит всего 20 калорий — именно это достоинство спаржи превращает ее в отличный гарнир практически к любому блюду.

    Вареная или обжаренная, спаржа станет идеальным вариантом для легкого ужина: высокое содержание клетчатки в ней не позволит вам уйти спать с чувством зверского голода, организм получит долгожданный заряд витаминов, а ваша совесть будет абсолютно чиста, ведь вы гарантированно не наберете лишнего.

  • 5

    Деликатес

    Приятная новость для тех, кто терпеть не может долго стоять у плиты: спаржа готовится буквально за несколько минут. Самый простой и полезный способ приготовить этот деликатес — очистить стебли, промыть, связать в пучок и оставить в кастрюле вариться в вертикальном положении, накрыв крышкой. Для белой спаржи хватит 10–15 минут варки на медленном огне, а для нежной зеленой и того меньше — 5–7 минут.

    Любители экспериментировать и пробовать самые интересные рецепты могут приготовить этот деликатес самыми разными способами.

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Здоровье, Спаржа, Польза спаржи, Советы медиков.
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