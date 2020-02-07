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Гигиена прежде всего: основные правила

Гигиена прежде всего: основные правила
19:51 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Соблюдение соответствующих мер предосторожности защитит вас от разных заболеваний и предотвратит вас от их распространения.

На наших ежедневных вещах, как мобильный телефон или зубная щетка, миллионы бактерий.

Издание The Mirror описало, как соблюдать гигиену в быту.

  • Унитаз

Унитаза в среднем имеет лишь 50 бактерий на квадратный дюйм. А это меньше, чем на кухонных досках.

Эксперт рекомендуют чистить унитаз изнутри ежедневно, а тщательно убирать еженедельно.

  • Постель

Каждую ночь мы теряем миллион клеток кожи, а это привлекает пылевых клещей. Поэтому стоит менять постель раз в одну или две недели.

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  • Матрасы

Матрасом следует пользоваться не дольше, чем 9 лет.

  • Холодильник

Эксперты рекомендуют выбрасывать все продукты, где истек срок годности.

Сам холодильник стоит чистить изнутри каждые 3-6 месяцев.

  • Мобильные телефоны

Мобильный телефон имеет в себе в 10 раз больше бактерий, чем сиденье унитаза. Поэтому телефоны следует чистить антибактериальными влажными салфетками.

  • Бюстгальтеры

Всем известно, что нижнее белье нужно менять ежедневно. А что с женскими бюстгальтерами? Рекомендуется надевать их три-четыре раза, а потом стирать.

  • Зубная щетка

Зубную щетку надо менять хотя бы каждые три месяца и хорошо мыть после каждого использования.

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  • Кухонные полотенца и губки

Губки и полотенца следует стирать при температуре 60 C еженедельно. Или заменить на новые.

  • Макияж

Жидкости и кремовые основы следует менять каждые 6-12 месяцев, ведь бактерии могут расти в воде и маслах, что есть в тональных основах. Основами в виде порошка можно пользоваться до двух лет.

Помадой можно пользоваться до двух лет. Однако ее стоит иногда чистить салфеткой.

Тушь для ресниц следует прекратить использовать через три месяца после открытия.

Косметические губки надо менять ежемесячно. А также желательно чистить их моющим средством после каждого использования.

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Здоровье, Правила, Гигиена.
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