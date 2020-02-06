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Усталость утром после сна: известна причина

Усталость утром после сна: известна причина
10:47 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Хороший сон действительно влияет на наше самочувствие, однако иногда утренняя усталость может быть вызвана другими причинами.

Эксперты советуют больше времени проводить на свежем воздухе.

Ученые из Соединенных Штатов выяснили, из-за чего утром после сна человек может чувствовать себя уставшим.

Ученые провели исследование, которое помогло установить, почему по утрам многие люди чувствуют себя уставшими, несмотря на то, что накануне они были бодрыми и энергичными. Оказалось, что всему виной искусственное освещение. Оно дает возможность людям продлить свой рабочий день и ложиться спать поздно ночью, а из-за этого нарушаются естественные биоритмы. Гормон мелатонин, который является регулятором суточных ритмов, при пробуждении остается на высоком уровне еще в течении нескольких часов. Именно поэтому люди испытывают по утрам чувство усталости.

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Чтобы восстановить работу внутренних часов, исследователи рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом.

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Здоровье, Усталость, Недосып, Причины усталости, Советы медиков, Утренняя усталость, Усталость утром, Причины усталости утром.
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